Суд обязал «Новосибирскавтодор» начать гарантийный ремонт трассы «Сибирь»

Речь идет об участке в Новосибирской области в границах отметок 75 — 88 км, ремонт которого «Новосибирскавтодор» выполнял в 2022 году. Как сказано в судебном решении, на текущий момент асфальт порылся выбоинами и сеткой трещин. К ремонту подрядчик обязан приступить «при наступлении климатических условий (в сухую погоду, весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью — не ниже 10°С)».