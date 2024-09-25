Суд обязал «Новосибирскавтодор» начать гарантийный ремонт трассы «Сибирь»

Posted 25 сентября, 09:45
Published 25 сентября, 09:45
Modified 25 сентября, 09:47
Updated 25 сентября, 09:47
Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск федеральной компании «Сибуправтодор» к АО «Новосибирскавтодор» и обязал дорожных строителей начать гарантийный ремонт трассы Р-255 «Сибирь» Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск.
Речь идет об участке в Новосибирской области в границах отметок 75 — 88 км, ремонт которого «Новосибирскавтодор» выполнял в 2022 году. Как сказано в судебном решении, на текущий момент асфальт порылся выбоинами и сеткой трещин. К ремонту подрядчик обязан приступить «при наступлении климатических условий (в сухую погоду, весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью — не ниже 10°С)».
«Новосибирскавтодор» был участником громкого скандала вокруг проведенного компаний ремонта Димитровского моста в Новосибирске в 2019 году. Дорожное покрытие пришло в негодность до истечения гарантийного срока, однако переделывать его дорожники отказались. Понудить их выполнять свои обязательства мэрии удалось только после долгой судебной тяжбы.