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Posted 25 сентября, 09:45

Published 25 сентября, 09:45

Modified 25 сентября, 09:47

Updated 25 сентября, 09:47

Срок гарантии на ремонт дорожного покрытия — 5 лет

Суд обязал «Новосибирскавтодор» начать гарантийный ремонт трассы «Сибирь»

25 сентября 2024, 09:45
Фото: 1MI
Срок гарантии на ремонт дорожного покрытия — 5 лет
Добровольно крупный региональный подрядчик исправлять свои недочеты при ремонте федеральной автодороги отказывался.

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск федеральной компании «Сибуправтодор» к АО «Новосибирскавтодор» и обязал дорожных строителей начать гарантийный ремонт трассы Р-255 «Сибирь» Новосибирск — Кемерово — Красноярск — Иркутск.

Речь идет об участке в Новосибирской области в границах отметок 75 — 88 км, ремонт которого «Новосибирскавтодор» выполнял в 2022 году. Как сказано в судебном решении, на текущий момент асфальт порылся выбоинами и сеткой трещин. К ремонту подрядчик обязан приступить «при наступлении климатических условий (в сухую погоду, весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью — не ниже 10°С)».

«Новосибирскавтодор» был участником громкого скандала вокруг проведенного компаний ремонта Димитровского моста в Новосибирске в 2019 году. Дорожное покрытие пришло в негодность до истечения гарантийного срока, однако переделывать его дорожники отказались. Понудить их выполнять свои обязательства мэрии удалось только после долгой судебной тяжбы.

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