atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 09:41

Published 25 сентября, 09:41

Modified 25 сентября, 09:43

Updated 25 сентября, 09:43

Суд вынес приговоры персоналу детдома за гибель воспитанника в Новосибирске

Суд вынес приговоры персоналу детдома за гибель воспитанника в Новосибирске

25 сентября 2024, 09:41
Фото: 1MI
Замдиректора центра «Жемчужина» Ольга Малеванная и медсестра Ольга Шаварнаева признаны виновными в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, рассказали в пресс-службе Управления судебного департамента по региону.

Инцидент произошел в марте-2023 в МКУ «Жемчужина». В одну из ночей двое подростков решили сбежать из учреждения. Незаметно спуститься из окна не удалось, и парни спрыгнули. Один получил тяжелые травмы, второй сломал ногу. Дежурная медсестра Шаварнаева и замдиректора Малеванная не стали вызывать скорую помощь. В итоге один из пострадавших подростков скончался в муках.

Кировский районный суд дал Малеванной и Шаварнаевой по четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Также они не могут занимать административные посты в образовательных учреждениях.

За гибель воспитанника начали судить персонал новосибирского детдома «Жемчужина»
Узнать подробнее

Суд отправил в следственный изолятор двух зачинщиков драки. Еще троих цыган ищут.

Читайте также:
После драки цыган в Новосибирске возбудили уголовное делоЖителя Новосибирска насильно развели с гражданкой Киргизии — экс-супругу депортируютЖители Новосибирска собрались митинговать в поддержку Youtube
#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Суд#Приговор#Детский дом
Подпишитесь
Популярное