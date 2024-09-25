Суд вынес приговоры персоналу детдома за гибель воспитанника в Новосибирске

Инцидент произошел в марте-2023 в МКУ «Жемчужина». В одну из ночей двое подростков решили сбежать из учреждения. Незаметно спуститься из окна не удалось, и парни спрыгнули. Один получил тяжелые травмы, второй сломал ногу. Дежурная медсестра Шаварнаева и замдиректора Малеванная не стали вызывать скорую помощь. В итоге один из пострадавших подростков скончался в муках.