Суд вынес приговоры персоналу детдома за гибель воспитанника в Новосибирске

Posted 25 сентября, 09:41
Published 25 сентября, 09:41
Modified 25 сентября, 09:43
Updated 25 сентября, 09:43
Инцидент произошел в марте-2023 в МКУ «Жемчужина». В одну из ночей двое подростков решили сбежать из учреждения. Незаметно спуститься из окна не удалось, и парни спрыгнули. Один получил тяжелые травмы, второй сломал ногу. Дежурная медсестра Шаварнаева и замдиректора Малеванная не стали вызывать скорую помощь. В итоге один из пострадавших подростков скончался в муках.
Кировский районный суд дал Малеванной и Шаварнаевой по четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Также они не могут занимать административные посты в образовательных учреждениях.