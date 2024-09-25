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Posted 25 сентября, 01:45

Published 25 сентября, 01:45

Modified 25 сентября, 01:47

Updated 25 сентября, 01:47

Воздух грязный

Токсичные вещества в воздухе нашли в трех районах Новосибирска

25 сентября 2024, 01:45
Фото: atas.info
Воздух грязный
В Новосибирске фиксируют наличие опасных веществ в воздухе, о чем свидетельствовали данные гидрометцентра.

В разных районах Новосибирска при измерении установлено наличие предельно допустимой концентрации. Это фиксировали вечером 24 сентября.

Опасные вещества, а именно формальдегид, фенол, были сверх нормы в Дзержинском, Кировском и Ленинском районе. Там показатели увеличены от 1,6 до 2 раз. Эти примеси в воздухе могут провоцировать опаснейшие недуги как у животных, так и у людей.

Ситуация 25 сентября стабилизируется. Связано это с погодой, так как во второй половине дня синоптики обещают дождь. Погодные сервисы обещают сильное похолодание на неделе.

Сотни затопленных участков в Новосибирской области освобождены от воды
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Воздух#Загрязнение воздуха
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