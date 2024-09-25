Токсичные вещества в воздухе нашли в трех районах Новосибирска

Опасные вещества, а именно формальдегид, фенол, были сверх нормы в Дзержинском, Кировском и Ленинском районе. Там показатели увеличены от 1,6 до 2 раз. Эти примеси в воздухе могут провоцировать опаснейшие недуги как у животных, так и у людей.