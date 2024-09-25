Токсичные вещества в воздухе нашли в трех районах Новосибирска

Posted 25 сентября, 01:45
Published 25 сентября, 01:45
Modified 25 сентября, 01:47
Updated 25 сентября, 01:47
В разных районах Новосибирска при измерении установлено наличие предельно допустимой концентрации. Это фиксировали вечером 24 сентября.
Опасные вещества, а именно формальдегид, фенол, были сверх нормы в Дзержинском, Кировском и Ленинском районе. Там показатели увеличены от 1,6 до 2 раз. Эти примеси в воздухе могут провоцировать опаснейшие недуги как у животных, так и у людей.
Ситуация 25 сентября стабилизируется. Связано это с погодой, так как во второй половине дня синоптики обещают дождь. Погодные сервисы обещают сильное похолодание на неделе.