У летевшего в Новосибирск самолета произошел отказ гидросистемы

Posted 25 сентября, 05:24
Published 25 сентября, 05:24
Modified 25 сентября, 05:26
Updated 25 сентября, 05:26
Экипажу удалось справиться с ситуацией и посадить самолет в пункте назначения в новосибирском аэропорту Толмачево. По данным телеграм-канала Aviaincident, неисправность обнаружили во второй гидросистеме, техники исправили неполадки.
При инциденте никто из людей не пострадал.
Напомним, что гидравлическая система самолету необходима для безопасного полета. Ее используют при управлении механизмами и системами.
Двое пассажиров, летевших бизнес-классом на борту S7, решили пошутить и заявили, что у них бомба в сумке.