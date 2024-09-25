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Posted 25 сентября, 05:24

Published 25 сентября, 05:24

Modified 25 сентября, 05:26

Updated 25 сентября, 05:26

У летевшего в Новосибирск самолета произошел отказ гидросистемы

У летевшего в Новосибирск самолета произошел отказ гидросистемы

25 сентября 2024, 05:24
Фото: t.me/aviaincident
20 сентября самолет Ил-76 авиакомпании «Волга-Днепр» совершал рейс из Чжэнчжоу в Новосибирск, когда произошел отказ гидравлической системы.

Экипажу удалось справиться с ситуацией и посадить самолет в пункте назначения в новосибирском аэропорту Толмачево. По данным телеграм-канала Aviaincident, неисправность обнаружили во второй гидросистеме, техники исправили неполадки.

При инциденте никто из людей не пострадал.

Напомним, что гидравлическая система самолету необходима для безопасного полета. Ее используют при управлении механизмами и системами.

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Двое пассажиров, летевших бизнес-классом на борту S7, решили пошутить и заявили, что у них бомба в сумке.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Самолет
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