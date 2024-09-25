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Posted 25 сентября, 12:35

Published 25 сентября, 12:35

Modified 25 сентября, 12:44

Updated 25 сентября, 12:44

Актер страдал от болезни

Умер актер Роман Мадянов: причина болезни и его яркие роли

25 сентября 2024, 12:35
Фото: kino-teatr.ru
Актер страдал от болезни
Телеведущая Ирина Стриженова сообщила о смерти актера Романа Мадянова: раскрыта причина его кончины.

Причина смерти Мадянова

Роман Мадянов умер 25 сентября 2024. Ему было 62 года. Он известен по своим ролям в театре и кино. Коллеги отзываются о звезде телеэкранов как о теплом человеке, который завоевал всенародную любовь.

Актер является заслуженным артистом России: это звание он получил еще в 1995 году. За его плечами есть различные работы, которые запомнились зрителю: в сериале «Солдаты», в фильмах «Левиафан», «Доктор Тырса», «Супер Бобровы» и многих других.

В 2023 году в СМИ прошли слухи о недуге Мадянова. Сообщалось, что у него была тяжелая болезнь, а именно рак. Однако эта информация официально не подтверждалась. Один раз он вышел на сцену лысым и без бровей, тогда зрители ужаснулись, однако актер поспешил всем объяснить, что его образ связан с ролью.

Актер попал в больницу в начале осени. Артист жаловался, что ему мешает отдышка и постоянный кашель.

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Личная жизнь

Актеру Роману Мадянову были не присущи скандальные интриги, которые часто окружают известных личностей. Его называли ответственным мужем и отцом, который полностью развивал стереотипы о нестабильности браков в мире кинозвезд.

Свою будущую супругу Наталию он встретил в театре, где она работала осветителем. Их официальный брак был заключен в 1992 году. Сына, который появился на свет в 1993 году, назвали в честь отца. Актер предпочитал узкий круг близких людей, не интересуясь вечеринками звезд.

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