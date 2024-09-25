Умер актер Роман Мадянов: причина болезни и его яркие роли

Posted 25 сентября, 12:35
Published 25 сентября, 12:35
Modified 25 сентября, 12:44
Updated 25 сентября, 12:44
Роман Мадянов умер 25 сентября 2024. Ему было 62 года. Он известен по своим ролям в театре и кино. Коллеги отзываются о звезде телеэкранов как о теплом человеке, который завоевал всенародную любовь.
Актер является заслуженным артистом России: это звание он получил еще в 1995 году. За его плечами есть различные работы, которые запомнились зрителю: в сериале «Солдаты», в фильмах «Левиафан», «Доктор Тырса», «Супер Бобровы» и многих других.
В 2023 году в СМИ прошли слухи о недуге Мадянова. Сообщалось, что у него была тяжелая болезнь, а именно рак. Однако эта информация официально не подтверждалась. Один раз он вышел на сцену лысым и без бровей, тогда зрители ужаснулись, однако актер поспешил всем объяснить, что его образ связан с ролью.
Актер попал в больницу в начале осени. Артист жаловался, что ему мешает отдышка и постоянный кашель.
Актеру Роману Мадянову были не присущи скандальные интриги, которые часто окружают известных личностей. Его называли ответственным мужем и отцом, который полностью развивал стереотипы о нестабильности браков в мире кинозвезд.
Свою будущую супругу Наталию он встретил в театре, где она работала осветителем. Их официальный брак был заключен в 1992 году. Сына, который появился на свет в 1993 году, назвали в честь отца. Актер предпочитал узкий круг близких людей, не интересуясь вечеринками звезд.