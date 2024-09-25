Умер актер Роман Мадянов: причина болезни и его яркие роли

В 2023 году в СМИ прошли слухи о недуге Мадянова. Сообщалось, что у него была тяжелая болезнь, а именно рак. Однако эта информация официально не подтверждалась. Один раз он вышел на сцену лысым и без бровей, тогда зрители ужаснулись, однако актер поспешил всем объяснить, что его образ связан с ролью.