«В каждой бочке затычка»: почему SHAMAN так быстро потерял свою репутацию

Posted 25 сентября 2024, 10:17
Published 25 сентября 2024, 10:17
Modified 25 сентября 2024, 11:19
Updated 25 сентября 2024, 11:19
Исполнитель хитов «Я русский», «Встанем», «Моя Россия» и «Мой бой» попал в непростую ситуацию в своей карьере. Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, потерял концертные деньги.
Свою карьеру он начинал под покровительством Виктора Дробыша, однако славу он получил самостоятельно, вкладывая в свое творчество все силы, об этом пишут многие СМИ, отвечая на вопрос, кто продюсер патриотического певца.
Неприятности в карьере артиста начались в конце лета. Шаман приехал на концерт в Оренбург, за который ему заплатили 16 млн рублей. При этом в регионе была беспокойная обстановка с паводками и некоторые жители даже не получили компенсации. Оренбуржцев возмутили такие траты из бюджета города и поднялась шумиха. Их поддержали жители других регионов.
Концерты отменили сразу в трех городах: Ставрополе, Нижнем Тагиле и Магнитогорске. В первом городе певцу даже перевели гонорар в 15 млн рублей. Однако власти спросили у горожан, нужен ли им этот концерт, на что получили отрицательный ответ. Договор с Дроновым расторгли в одностороннем порядке. В других двух городах организаторы сослались на технические проблемы, однако источники СМИ заявляют, что площадка не продала даже половины билетов. Чтобы хоть как-то восстановить свою репутацию, Дронов решил вернуть деньги в бюджет Ставрополя, хоть по договору он имел право этого не делать.
В соцсетях часто обсуждают, почему слава Шамана угасает. В основном люди пишут, что певец застрял в одном исполнении песен и не хочет двигаться дальше.
«В каждой бочке затычка. Кому надо подлизал, власть восхваляет и теперь в каждом утюге»;
«До лампочки мне к примеру на этого шамана»;
«Он не поет, а орёт. Чем громче проорал, тем считают песня лучше. Обесцвеченные волосы, дреды, кожаные штаны, католический крест, псевдоним на английском языке. Ну такое себе…чёт его внешний облик не сочетается с „Я русский“»;
«Не сотвори себе кумира, тем более в угоду политики»;
«Удачно выбрал патриотизм и оказался на гребне волны»;
«Все звезды рано или поздно гаснут»;
«На одних патриотических песнях долго не продержаться. Он прекрасно исполняет народные песни. Надо расширять репертуар».