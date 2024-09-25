«В каждой бочке затычка»: почему SHAMAN так быстро потерял свою репутацию

Концерты отменили сразу в трех городах: Ставрополе, Нижнем Тагиле и Магнитогорске. В первом городе певцу даже перевели гонорар в 15 млн рублей. Однако власти спросили у горожан, нужен ли им этот концерт, на что получили отрицательный ответ. Договор с Дроновым расторгли в одностороннем порядке. В других двух городах организаторы сослались на технические проблемы, однако источники СМИ заявляют, что площадка не продала даже половины билетов. Чтобы хоть как-то восстановить свою репутацию, Дронов решил вернуть деньги в бюджет Ставрополя, хоть по договору он имел право этого не делать.