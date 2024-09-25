В Новосибирске очередной прорыв затопил улицу — где бомбануло на этот раз

Posted 25 сентября, 10:29
Published 25 сентября, 10:29
Modified 25 сентября, 10:31
Updated 25 сентября, 10:31
По дороге стелется пар, похожий на туман. В пресс-службе СГК рассказали, что произошло.
«Сегодня в 15:30 при запуске отопления возник дефект на магистральном трубопроводе от ТЭЦ-4. Бригада оперативно отключила трубопровод, по состоянию на 17:00 идет локализация дефекта, приступили к ремонту. Отключений ресурса удастся избежать за счет переключений. Сроки работ определим в ближайшие часы», — рассказала пресс-секретарь Новосибирского филиала СГК Наталия Барсукова.