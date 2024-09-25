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Posted 25 сентября, 10:29

Published 25 сентября, 10:29

Modified 25 сентября, 10:31

Updated 25 сентября, 10:31

В новосибирске кипяток заливает улицы

В Новосибирске очередной прорыв затопил улицу — где бомбануло на этот раз

25 сентября 2024, 10:29
Фото: atas.info
В новосибирске кипяток заливает улицы

В Новосибирске из-за прорыва горячей воды затапливает улицу Курчатова

Улицу Курчатова в Калининском районе затопили потоки горячей воды, видео прислали Atas.info очевидцы.

По дороге стелется пар, похожий на туман. В пресс-службе СГК рассказали, что произошло.

«Сегодня в 15:30 при запуске отопления возник дефект на магистральном трубопроводе от ТЭЦ-4. Бригада оперативно отключила трубопровод, по состоянию на 17:00 идет локализация дефекта, приступили к ремонту. Отключений ресурса удастся избежать за счет переключений. Сроки работ определим в ближайшие часы», — рассказала пресс-секретарь Новосибирского филиала СГК Наталия Барсукова.
Видео: atas.info.

В августе аналогичную ситуацию наблюдали прохожие на Советской улице в Новосибирске.

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