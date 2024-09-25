В Новосибирске построят солнечную электростанцию — когда и где

АО «Новосибирскэнергосбыт» объявило тендер на строительство солнечной электростанции, панели которой будут размещены на административном здании компании по адресу Орджоникидзе, 32. Как следует из конкурсной документации, речь идет о модернизации уже существующего комплекса мощностью 40 кВт с помощью установки дополнительных солнечных батарей и другого оборудования. Мощность обновленной установки должна составить 51 кВт.