В Новосибирске построят солнечную электростанцию — когда и где

Posted 25 сентября, 10:27
Published 25 сентября, 10:27
Modified 25 сентября, 10:29
Updated 25 сентября, 10:29
АО «Новосибирскэнергосбыт» объявило тендер на строительство солнечной электростанции, панели которой будут размещены на административном здании компании по адресу Орджоникидзе, 32. Как следует из конкурсной документации, речь идет о модернизации уже существующего комплекса мощностью 40 кВт с помощью установки дополнительных солнечных батарей и другого оборудования. Мощность обновленной установки должна составить 51 кВт.
Начальная стоимость контракта составляет 5,38 млн рублей.
Ранее энергокомпания собиралась потратить более 54 млн рублей на покупку электрокаров производства КНР.
АО «Новосибирскэнергосбыт» занимается поставками тепла и электроэнергии, данные о конечных владельцах компании скрыты. 2023 год компания завершила с прибылью в размере 3,183 млрд рублей.