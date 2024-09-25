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Posted 25 сентября, 04:59

Published 25 сентября, 04:59

Modified 25 сентября, 05:01

Updated 25 сентября, 05:01

Разным категориям бюджетников выплаты проиндексируют в разной степени

В Новосибирске повысят зарплату — кому и когда начнут платить больше

25 сентября 2024, 04:59
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Разным категориям бюджетников выплаты проиндексируют в разной степени

В Новосибирске повысят зарплату работникам бюджетной сферы

Горсовет принял изменения в бюджет текущего года, которые позволят проиндексировать выплаты сотрудникам бюджетных организаций.

В среду, 25 сентября, в ходе очередной сессии Совета депутатов Новосибирска были приняты изменения в городской бюджет текущего года, увеличивающие его доходную и расходную части. 1,264 млрд рублей город получил в виде дополнительного трансферта из областного бюджета, собственные доходы городского бюджета удалось увеличить на 5,3 млрд рублей, в частности, за счет поступлений от аукционов на комплексное развитие территорий.

«Дополнительные собственные доходы планируется направить на индексацию заработной платы неуказных категорий (не подпадающих под действие т. н. „майских указов“ президента, прим. ред.) работников бюджетной сферы с 1 октября 2024 года на 16,2 процента и на увеличение зарплаты указных категорий работников в соответствие с доведенными целевыми показателями», — сообщил начальник управления финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков.

Кроме того, часть дополнительных доходов будет направлена на содержание улиц в порядке, расселение из ветхого и аварийного жилья, а также возведение важных для населения объектов социальной сферы.

Измения коснулись и плановых показателей основного финансового документа города на ближайшие два года. Запланировано дальнейшее увеличение собственных бюджетных доходов.

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