В Новосибирске повысят зарплату — кому и когда начнут платить больше

В среду, 25 сентября, в ходе очередной сессии Совета депутатов Новосибирска были приняты изменения в городской бюджет текущего года, увеличивающие его доходную и расходную части. 1,264 млрд рублей город получил в виде дополнительного трансферта из областного бюджета, собственные доходы городского бюджета удалось увеличить на 5,3 млрд рублей, в частности, за счет поступлений от аукционов на комплексное развитие территорий.