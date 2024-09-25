В Новосибирске продлят метро — сколько денег потребуется для проекта

В бюджете Новосибирска предусмотрено 600 млн рублей на оплату разработки проектно-сметной документации продления Дзержинской линии метрополитена. Конкурс на право разработки проекта будет объявлен в октябре, сообщил в среду, 25 сентября мэр Максим Кудрявцев в ходе очередной сессии горсовета. Несмотря на сложности с финансированием, муниципалитет не рассматривает планов передачи подземки с городского на областной уровень, добавил Кудрявцев.