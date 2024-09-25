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Posted 25 сентября, 05:26

Published 25 сентября, 05:26

Modified 25 сентября, 05:28

Updated 25 сентября, 05:28

Однако денег на строительство новых станций у города нет

В Новосибирске продлят метро — сколько денег потребуется для проекта

25 сентября 2024, 05:26
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Однако денег на строительство новых станций у города нет

На разработку проекта продления метро в Новосибирске выделят 600 млн рублей

Конкурс на разработку проектной документации по строительству новых станций метрополитена объявят в ближайшее время, сообщил мэр Максим Кудрявцев.

В бюджете Новосибирска предусмотрено 600 млн рублей на оплату разработки проектно-сметной документации продления Дзержинской линии метрополитена. Конкурс на право разработки проекта будет объявлен в октябре, сообщил в среду, 25 сентября мэр Максим Кудрявцев в ходе очередной сессии горсовета. Несмотря на сложности с финансированием, муниципалитет не рассматривает планов передачи подземки с городского на областной уровень, добавил Кудрявцев.

Еще два миллиарда, выделенные из областного бюджета, планируется потратить на покупку четырех новых составов для метрополитена. Один будет приобретен непосредственно, еще три поступят по договору лизинга.

Принятые в ходе сессии изменения в городской бюджет позволят так же серьезно проиндексировать зарплату сотрудникам бюджетных организаций.

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