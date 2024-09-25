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Posted 25 сентября, 06:38

Published 25 сентября, 06:38

Modified 25 сентября, 06:40

Updated 25 сентября, 06:40

Водителям муниципальных автобусов готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц

В Новосибирской области зафиксирована нехватка водителей общественного транспорта

25 сентября 2024, 06:38
Фото: atas.info
Водителям муниципальных автобусов готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц
Система пассажирского автобусного сообщения испытывает серьезный кадровый голод, заявил губернатор Андрей Травников.

Недоукомплектованность кадрами в системе общественного пассажирского транспорта региона сохраняется на уровне 20%, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире программы «Вести-Новосибирск». Кадровые проблемы есть и в Новосибирске, и в сельских районах, в глубинке ситуация обостряется тем, что не хватает водителей даже для школьных автобусов.

В качестве одного из путей решения проблемы в Татарске, на базе политехнического колледжа, будет создан опытный полигон для обучения водителей с правом эксплуатации транспорта категории D. В случае, если этот эксперимент покажет хороший результат, подобные учебные центры откроют и в других районах области.

По данным новосибирского муниципального департамента транспорта, самая сложная ситуация складывается в троллейбусных депо — там штат водителей укомплектован только на 69%.

Водителям муниципальных автобусов готовы платить до 100 рублей в месяц, но люди все равно не идут работать в систему общественного транспорта. Потенциальных сотрудников не устраивает система организации труда. А сотрудники муниципальной компании «Горэлектротранспорт» были вынуждены даже жаловаться президенту Путину на условия работы.

Назван основной вид общественного транспорта Новосибирска — на чем будем ездить
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