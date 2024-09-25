В Новосибирской области зафиксирована нехватка водителей общественного транспорта

Posted 25 сентября, 06:38
Published 25 сентября, 06:38
Modified 25 сентября, 06:40
Updated 25 сентября, 06:40
Недоукомплектованность кадрами в системе общественного пассажирского транспорта региона сохраняется на уровне 20%, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире программы «Вести-Новосибирск». Кадровые проблемы есть и в Новосибирске, и в сельских районах, в глубинке ситуация обостряется тем, что не хватает водителей даже для школьных автобусов.
В качестве одного из путей решения проблемы в Татарске, на базе политехнического колледжа, будет создан опытный полигон для обучения водителей с правом эксплуатации транспорта категории D. В случае, если этот эксперимент покажет хороший результат, подобные учебные центры откроют и в других районах области.
По данным новосибирского муниципального департамента транспорта, самая сложная ситуация складывается в троллейбусных депо — там штат водителей укомплектован только на 69%.
Водителям муниципальных автобусов готовы платить до 100 рублей в месяц, но люди все равно не идут работать в систему общественного транспорта. Потенциальных сотрудников не устраивает система организации труда. А сотрудники муниципальной компании «Горэлектротранспорт» были вынуждены даже жаловаться президенту Путину на условия работы.