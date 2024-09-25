В Новосибирской области зафиксирована нехватка водителей общественного транспорта

Недоукомплектованность кадрами в системе общественного пассажирского транспорта региона сохраняется на уровне 20%, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире программы «Вести-Новосибирск». Кадровые проблемы есть и в Новосибирске, и в сельских районах, в глубинке ситуация обостряется тем, что не хватает водителей даже для школьных автобусов.