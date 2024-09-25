В Пермском ЦБК прошло празднование 65-летнего юбилея

«Есть компании старше, чем мы. Есть компании больше, чем мы. Но ни в одной другой компании нет таких людей, как на ПЦБК. Нет таких профессионалов, преданных своему делу и своему предприятию. ПЦБК — это одна большая команда. И за каждым производственным рекордом, за каждой тонной и метром продукции стоит труд тысяч людей», — отметил Юрий Марков.