В Пермском ЦБК прошло празднование 65-летнего юбилея

Posted 25 сентября, 09:28
Published 25 сентября, 09:28
Modified 25 сентября, 09:52
Updated 25 сентября, 09:52
Мероприятие прошло на местном стадионе «Бумажник» и объединило около 2000 человек — сотрудников предприятия, ветеранов отрасли, студентов профильных учебных заведений и других гостей праздника.
Мероприятие стало финальным аккордом в череде событий юбилейного года на ПЦБК. Ранее, в апреле предприятие посетили ветераны производства, а также состоялся праздничный субботник. А уже в августе для сотрудников ПЦБК, их близких и жителей Голованово прошёл ежегодный семейный фестиваль «Территория Бобра».
Торжественное открытие праздника 20 сентября началось с парада подразделений ПЦБК. В нём приняли участие сотрудники более чем 20 цехов и служб, отделов и департаментов компании, а во главе парадного строя прошли ветераны предприятия.
На сцене с приветственным словом выступили генеральный директор ПЦБК Юрий Марков и глава администрации Орджоникидзевского района Перми Евгений Карабатов. Сегодня предприятие входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофроупаковки в стране. Как подчеркнул гендиректор, успехи компании — это в первую очередь заслуга каждого из сотрудников.
«Есть компании старше, чем мы. Есть компании больше, чем мы. Но ни в одной другой компании нет таких людей, как на ПЦБК. Нет таких профессионалов, преданных своему делу и своему предприятию. ПЦБК — это одна большая команда. И за каждым производственным рекордом, за каждой тонной и метром продукции стоит труд тысяч людей», — отметил Юрий Марков.
Заслуги различных подразделений компании отметили на праздничной сцене. Каждый коллектив наградили памятными статуэтками в честь 65-летия ПЦБК. Также в ходе открытия праздника выступили творческие коллективы, состоялось показательное выступление нового молодёжно-спортивного движения «ЛИГА ПЦБК».
Тема профессионализма работников компании стала лейтмотивом основной части праздника, которая прошла в виде большого шоу профмастерства. На 10 тематических площадках свои навыки и умения продемонстрировали лучшие сотрудники предприятия разных профессий. Каждый гость праздника смог познакомиться со всем разнообразием специальностей, которые каждодневно обеспечивают работу ПЦБК. Партнёром этой части мероприятия выступил Штаб общественной поддержки Пермского края.
Например, на площадке «Суперпогрузчик» гостям продемонстрировали навыки виртуозного управления автопогрузчиком. Эта профессия очень важна, ведь ежедневно на ПЦБК грузятся и отправляются 150 грузовиков с готовой продукцией. Похожая профессия была представлена на площадке «Суперводитель», только здесь техника более масштабная — автомобиль с манипуляторной установкой, с помощью которого на предприятии выгружается древесина.
На площадке «Суперсварщик» сотрудники ПЦБК повторили достижение знаменитого русского инженера и изобретателя Николая Славянова, сварив «Славяновский стакан» из девяти разных металлов. Свои профессиональные навыки продемонстрировали механики и электрики, лаборанты и экологи, а также пожарно-сторожевая команда предприятия.
ПЦБК ведёт сотрудничество с учебными заведениями Перми, их представители приняли активное участие в профоринетационных активностях праздника. Например, на площадке «Суперхимик» студенты ПНИПУ продемонстрировали химическое шоу со смешиванием разных веществ и реактивов. А на площадке «Юный инженер» ученики пермской школы № 135 представили роботизированную модель бумагоделательной машины с автоматической системой штрихкодирования и транспортировки продукции. Данную модель ученики реализовали совместно с инженерами-наставниками ПЦБК и представили на Всероссийском профориентационном конкурсе «Инженерные кадры России». Два года подряд проект завоёвывал награду в номинации «Лучшее взаимодействие с предприятием».
Почётными гостями праздника стали ветераны ПЦБК, чья судьба неразрывно связана с целлюлозно-бумажной промышленностью. Один из таких людей — почётный работник лесной промышленности Михаил Спасенников. За почти 40 лет работы на предприятии он прошёл путь от помощника мастера до заместителя генерального директора ПЦБК, был непосредственным участником важных этапов становления и развития производства.
«ПЦБК для меня это всё, практически вся моя жизнь. Всё хорошее, все достижения — всё связано с предприятием. Счастлив, что до сих пор работаю, что компания процветает. Наше предприятие лучшее в стране, у нас самое лучшее оборудование, самый лучший коллектив, а впереди — большое будущее!» — поделился Михаил Спасенников.
Справка:
ПЦБК — одно из крупнейших в России вертикально-интегрированных предприятий, обеспечивающее весь производственный цикл: от переработки сырья и производства полуфабриката до выпуска и реализации готовой продукции. Компания входит в десятку крупнейших отечественных производителей тарного картона и гофропродукции. Каждый 20-й гофроящик в России производится на ПЦБК. По итогам 2023 года объём уплаченных предприятием налогов составил 2,4 млрд руб., выручка — 15,6 млрд руб. На предприятии работают 2600 человек.