Вход в Новосибирский зоопарк станет бесплатным — есть лишь одно условие

Posted 25 сентября, 05:42
Published 25 сентября, 05:42
Modified 25 сентября, 05:44
Updated 25 сентября, 05:44
В указанный период на бесплатный вход имеют право пожилые люди — женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет.
Также бесплатный вход будет действовать для инвалидов всех групп, уточнили в зоосаде. С собой необходимо иметь документы, подтверждающие льготу. При предъявлении паспорта посетителю бонусом бесплатно выдадут скандинавские палочки.
Эта акция является традиционной, ее проводят в зоопарке два раза в год — как дань уважения пожилым людям.
В Новосибирском зоопарке есть на кого посмотреть. Он по праву считается одним из лучших в России. Сейчас внимание посетителей привлекает котенок леопарда. Появление на свет такого зверька — большая редкость. Котенок очень любит играть, собирая возле вольера армию поклонников.