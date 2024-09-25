Вход в Новосибирский зоопарк станет бесплатным — есть лишь одно условие

В Новосибирском зоопарке есть на кого посмотреть. Он по праву считается одним из лучших в России. Сейчас внимание посетителей привлекает котенок леопарда. Появление на свет такого зверька — большая редкость. Котенок очень любит играть, собирая возле вольера армию поклонников.