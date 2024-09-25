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Posted 25 сентября, 05:42

Published 25 сентября, 05:42

Modified 25 сентября, 05:44

Updated 25 сентября, 05:44

Новосибирский зоопарк сделал вход бесплатным почти на месяц

Вход в Новосибирский зоопарк станет бесплатным — есть лишь одно условие

25 сентября 2024, 05:42
Фото: Эмилия Губарева. atas.info

Новосибирский зоопарк сделал вход бесплатным почти на месяц

Посетить зоопарк бесплатно можно с 30 сентября по 23 октября, рассказали в Новосибирском зоопарке.

В указанный период на бесплатный вход имеют право пожилые люди — женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет.

Также бесплатный вход будет действовать для инвалидов всех групп, уточнили в зоосаде. С собой необходимо иметь документы, подтверждающие льготу. При предъявлении паспорта посетителю бонусом бесплатно выдадут скандинавские палочки.

Эта акция является традиционной, ее проводят в зоопарке два раза в год — как дань уважения пожилым людям.

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В Новосибирском зоопарке есть на кого посмотреть. Он по праву считается одним из лучших в России. Сейчас внимание посетителей привлекает котенок леопарда. Появление на свет такого зверька — большая редкость. Котенок очень любит играть, собирая возле вольера армию поклонников.

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#Алёна Рогонова#Наука#Новосибирск#Зоопарк#Новосибирский зоопарк
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