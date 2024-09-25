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Posted 25 сентября, 05:01

Published 25 сентября, 05:01

Modified 25 сентября, 05:03

Updated 25 сентября, 05:03

На отдых туристы приезжали в НСО

Вскрылись проблемы туризма — что не так в Новосибирской области

25 сентября 2024, 05:01
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
На отдых туристы приезжали в НСО

Названы главные проблемы туристической сферы Новосибирской области в 2024 году

В Новосибирской области был большой поток туристом летом 2024, в связи с чем возникли определенные проблемы, о которых рассказали редакции Atas.info в Минэкономразвития региона

В 2024 году, с января по июль, в Новосибирскую область приезжали 1,6 млн туристов. Эта цифра увеличилась на 20%, по сравнению с 2023 годом. Примечательно, что поток отдыхающих выбивается в лидеры по всей Сибири и занимает 11 место по России. Путешественники выбирали для отдыха районы, которые граничат с Обским морем. Однако не обошлось и без проблем, к которым не были готовы в регионе.

Дело в том, что в летний период долгое время держалась жара и поток туристов был весьма внушительным. Однако мест для размещения путешественников не хватало из-за высокого спроса. Речь идет о базах отдыха за чертой города. Эту проблему изучили и нашли решение: по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» построят внушительное количество модульных гостиниц. Все они будут находиться в экологически чистых районах области, вблизи достопримечательностей.

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В ближайшее время появится глэмпинг на территории базы «Лаки Глэмпинг», экопарка «Чкаловские дачи», базы отдыха «Медвежка», а также на базе отдыха «Голубое озеро» в Бердске.

В областных районах достроят места для отдыха на природе, которые в скором времени уже будут встречать гостей: курорт-отель «Маслянино» (Маслянинский район) и эко-домики в санатории «Краснозёрский» (Краснозёрский район).

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