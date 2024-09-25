Вскрылись проблемы туризма — что не так в Новосибирской области

В 2024 году, с января по июль, в Новосибирскую область приезжали 1,6 млн туристов. Эта цифра увеличилась на 20%, по сравнению с 2023 годом. Примечательно, что поток отдыхающих выбивается в лидеры по всей Сибири и занимает 11 место по России. Путешественники выбирали для отдыха районы, которые граничат с Обским морем. Однако не обошлось и без проблем, к которым не были готовы в регионе.