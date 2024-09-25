Вскрылись проблемы туризма — что не так в Новосибирской области

Posted 25 сентября, 05:01
Published 25 сентября, 05:01
Modified 25 сентября, 05:03
Updated 25 сентября, 05:03
В 2024 году, с января по июль, в Новосибирскую область приезжали 1,6 млн туристов. Эта цифра увеличилась на 20%, по сравнению с 2023 годом. Примечательно, что поток отдыхающих выбивается в лидеры по всей Сибири и занимает 11 место по России. Путешественники выбирали для отдыха районы, которые граничат с Обским морем. Однако не обошлось и без проблем, к которым не были готовы в регионе.
Дело в том, что в летний период долгое время держалась жара и поток туристов был весьма внушительным. Однако мест для размещения путешественников не хватало из-за высокого спроса. Речь идет о базах отдыха за чертой города. Эту проблему изучили и нашли решение: по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» построят внушительное количество модульных гостиниц. Все они будут находиться в экологически чистых районах области, вблизи достопримечательностей.
В ближайшее время появится глэмпинг на территории базы «Лаки Глэмпинг», экопарка «Чкаловские дачи», базы отдыха «Медвежка», а также на базе отдыха «Голубое озеро» в Бердске.
В областных районах достроят места для отдыха на природе, которые в скором времени уже будут встречать гостей: курорт-отель «Маслянино» (Маслянинский район) и эко-домики в санатории «Краснозёрский» (Краснозёрский район).