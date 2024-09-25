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Posted 25 сентября, 07:10

Published 25 сентября, 07:10

Modified 25 сентября, 07:12

Updated 25 сентября, 07:12

Жители Новосибирска собрались митинговать в поддержку Youtube

Жители Новосибирска собрались митинговать в поддержку Youtube

25 сентября 2024, 07:10
Фото: 1MI
Инициативная группа подала заявку в мэрию 13 сентября, но ответ до сих пор не получен, рассказал Atas.info член инициативной группы Сергей Крупенько.

Организаторы митинга планируют выступить против возможной блокировки Ютуба. Заявленная цель — соблюдение конституционных прав граждан в деле распространения и получения информации, рассказали организаторы. Заявителем выступил представитель местного отделения Российской коммунистической партии Олег Мецлер.

Организаторы митинга планируют выйти в плакатами с лозунгами из серии «Ютуб — не роскошь! Нет — блокировке Ютуба!».

«Первую заявку организаторам вернули из-за „несоответствии законодательству и недоказанности факта наличия в стране политической цензуры“», — говорит Сергей Крупенько.

Несмотря на внесенные правки, ответа организаторам митинга из мэрии до сих пор не поступило. Крупенько не исключает, что проведение митинга согласуют в последний момент, чтобы свести к минимуму количество участников.

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Ранее жительнице Новосибирска удалось получить компенсацию за замедленный Youtube.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#YouTube
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