Жители Новосибирска собрались митинговать в поддержку Youtube

Posted 25 сентября, 07:10
Published 25 сентября, 07:10
Modified 25 сентября, 07:12
Updated 25 сентября, 07:12
Организаторы митинга планируют выступить против возможной блокировки Ютуба. Заявленная цель — соблюдение конституционных прав граждан в деле распространения и получения информации, рассказали организаторы. Заявителем выступил представитель местного отделения Российской коммунистической партии Олег Мецлер.
Организаторы митинга планируют выйти в плакатами с лозунгами из серии «Ютуб — не роскошь! Нет — блокировке Ютуба!».
«Первую заявку организаторам вернули из-за „несоответствии законодательству и недоказанности факта наличия в стране политической цензуры“», — говорит Сергей Крупенько.
Несмотря на внесенные правки, ответа организаторам митинга из мэрии до сих пор не поступило. Крупенько не исключает, что проведение митинга согласуют в последний момент, чтобы свести к минимуму количество участников.