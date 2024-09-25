Жителя Новосибирска насильно развели с гражданкой Киргизии — экс-супругу депортируют

Posted 25 сентября, 07:22
Published 25 сентября, 07:22
Modified 25 сентября, 07:26
Updated 25 сентября, 07:26
В ходе проверки прокуратура установила, что супруги вместе не приживали, у них не было общего бюджета, они не были знакомы с родственниками друг друга. Среди прочего — россиянин и гражданка Киргизии «друг о друге не заботились».
Согласно выводам прокуратуры, таким образом иностранка хотела обойти миграционное законодательство и получить разрешение на временное проживание в РФ, а затем и гражданство.
Иск от прокуратуры рассматривали в Кировском районном суде. Брак аннулировали. Экс-супругу депортируют из РФ после того, как найдут.