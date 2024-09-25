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Posted 25 сентября, 07:22

Published 25 сентября, 07:22

Modified 25 сентября, 07:26

Updated 25 сентября, 07:26

фиктивный брак расторгли в Новосибирске

Жителя Новосибирска насильно развели с гражданкой Киргизии — экс-супругу депортируют

25 сентября 2024, 07:22
Фото: 1MI
фиктивный брак расторгли в Новосибирске

Жителя Новосибирска насильно развели с гражданкой Киргизии

Международный брак признали фиктивным и расторгли в принудительном порядке, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура установила, что супруги вместе не приживали, у них не было общего бюджета, они не были знакомы с родственниками друг друга. Среди прочего — россиянин и гражданка Киргизии «друг о друге не заботились».

Согласно выводам прокуратуры, таким образом иностранка хотела обойти миграционное законодательство и получить разрешение на временное проживание в РФ, а затем и гражданство.

Иск от прокуратуры рассматривали в Кировском районном суде. Брак аннулировали. Экс-супругу депортируют из РФ после того, как найдут.

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За прошлую неделю из РФ выселили 28 иностранцев, их обнаружили в ходе рейда.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Мигранты
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