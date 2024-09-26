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Posted 26 сентября, 04:20

Published 26 сентября, 04:20

Modified 26 сентября, 04:20

Updated 26 сентября, 04:20

Ребенок пострадал

8-летний мальчик попал под колеса — что с ним сейчас

26 сентября 2024, 04:20
Фото: 1MI
Ребенок пострадал

8-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

В Новосибирске случилась авария с пострадавшим ребенком, подробности уточнили в ГАИ.

Инцидент произошел рано утром в Октябрьском районе. Машина марки Mazda Capella ехала по улице Пролетарская. Ей управлял 42-летний автомобилист. В один момент он сбил ребенка.

Мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Восьмилетний школьник пострадал. Его госпитализировали в медучреждение. Какие именно он получил травмы, не уточняется.

В деталях ДТП разбирались сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства будут установлены. Днем ранее в Новосибирске разбился грузовик вместе с водителем.

Место ДТПМесто ДТП
Место ДТП. Фото: ГАИ
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пешеход#Ребенок
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