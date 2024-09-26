8-летний мальчик попал под колеса — что с ним сейчас

Posted 26 сентября, 04:20
Published 26 сентября, 04:20
Modified 26 сентября, 04:20
Updated 26 сентября, 04:20
Инцидент произошел рано утром в Октябрьском районе. Машина марки Mazda Capella ехала по улице Пролетарская. Ей управлял 42-летний автомобилист. В один момент он сбил ребенка.
Мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Восьмилетний школьник пострадал. Его госпитализировали в медучреждение. Какие именно он получил травмы, не уточняется.
В деталях ДТП разбирались сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства будут установлены. Днем ранее в Новосибирске разбился грузовик вместе с водителем.