atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 06:25

Published 26 сентября, 06:25

Modified 26 сентября, 06:27

Updated 26 сентября, 06:27

Будет ли мобилизация?

Будет ли в России вторая мобилизация в 2024 году — Госдума сделала важное заявление

26 сентября 2024, 06:25
Фото: 1MI
Будет ли мобилизация?

Новосибирцам рассказали, будет ли вторая мобилизация в 2024 году

Жителям Новосибирской области сообщили, будет ли вторая волна мобилизации в 2024 году.

По Указу президента РФ Владимира Путина, численность армии была увеличена до 2,4 млн, из которых 1,5 — это военные. Документ обретет законную силу с 1 декабря текущего года. У многих россиян возникает паника насчет второй возможной мобилизации в стране. Однако в Госдуме несколько раз называли эту информацию слухами.

По словам зама председателя комитета по обороне в Госдуме Андрея Краснова, фейки по поводу второй волны частичной мобилизации только сеют панику у населения. Президент уже определил людей, которые формируют Вооруженные силы страны — это военные и контрактники, пишет RTVI.

Интересно, что увлечение численности ВС РФ по счету уже третье за два года. Сначала численность увеличили на 137 тысяч, затем на 170 тысяч и вот теперь — на 180 тысяч.

Боевой офицер из Новосибирска Шуев рассказал о скрытой мобилизации
Узнать подробнее
Читайте также:
Дмитрий Песков прокомментировал вероятность новой волны мобилизацииСтало известно, объявят ли всеобщую мобилизацию на фоне событий в Курской области
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Армия#Военные#Мобилизованные#Военнослужащий#Мобилизация#Российская армия
Подпишитесь
Популярное