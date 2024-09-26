Будет ли в России вторая мобилизация в 2024 году — Госдума сделала важное заявление

Posted 26 сентября, 06:25
Published 26 сентября, 06:25
Modified 26 сентября, 06:27
Updated 26 сентября, 06:27
По Указу президента РФ Владимира Путина, численность армии была увеличена до 2,4 млн, из которых 1,5 — это военные. Документ обретет законную силу с 1 декабря текущего года. У многих россиян возникает паника насчет второй возможной мобилизации в стране. Однако в Госдуме несколько раз называли эту информацию слухами.
По словам зама председателя комитета по обороне в Госдуме Андрея Краснова, фейки по поводу второй волны частичной мобилизации только сеют панику у населения. Президент уже определил людей, которые формируют Вооруженные силы страны — это военные и контрактники, пишет RTVI.
Интересно, что увлечение численности ВС РФ по счету уже третье за два года. Сначала численность увеличили на 137 тысяч, затем на 170 тысяч и вот теперь — на 180 тысяч.