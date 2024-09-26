Черные клубы дыма валили из-за пожара на складе покрышек в Новосибирске

Posted 26 сентября, 03:06
Published 26 сентября, 03:06
Modified 26 сентября, 03:08
Updated 26 сентября, 03:08
Инцидент произошел утром 26 сентября на улице Толстого, где на территории склада загорелось отдельно стоящее здание размером 15 на 4. Там находились покрышки. Что послужило причиной пожара, не уточняется.
На место приезжали огнеборцы. Всего были задействованы восемь человек и две спецмашины. Огонь потушили за считанные минуты. Пожар охватил 60 квадратов.
Внутри склада были баллоны с кислородом, которые вовремя вынесли. Работников во время ЧП в здании не было. Недавно также произошел пожар в сырном цеху.