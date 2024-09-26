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Posted 26 сентября, 03:06

Published 26 сентября, 03:06

Modified 26 сентября, 03:08

Updated 26 сентября, 03:08

Пожар был на складе

Черные клубы дыма валили из-за пожара на складе покрышек в Новосибирске

26 сентября 2024, 03:06
Фото: 1MI
Пожар был на складе
В Новосибирске горел склад для хранения различных материалов, подробности дали в МЧС.

Инцидент произошел утром 26 сентября на улице Толстого, где на территории склада загорелось отдельно стоящее здание размером 15 на 4. Там находились покрышки. Что послужило причиной пожара, не уточняется.

На место приезжали огнеборцы. Всего были задействованы восемь человек и две спецмашины. Огонь потушили за считанные минуты. Пожар охватил 60 квадратов.

Внутри склада были баллоны с кислородом, которые вовремя вынесли. Работников во время ЧП в здании не было. Недавно также произошел пожар в сырном цеху.

Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Пожар#МЧС#ЧП#Огонь#Склад
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