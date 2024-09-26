Что такое Ruby on Rails и зачем это нужно

Один из важнейших — это DRY, Don’t repeat yourself — «Не повторяйся». Суть этого принципа в том, чтобы избегать дублирования кода и логики, используя уже существующие решения. Этот подход особенно важен в среде Ruby on Rails и является ключевым в ее архитектуре. О нем я вместе со специалистами Kursfinder.ru хочу поговорить сегодня.