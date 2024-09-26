«Это просто месть!»: Прилучному устроили взбучку из-за скандала с сыном

Posted 26 сентября, 06:27
Published 26 сентября, 06:27
Modified 26 сентября, 06:38
Updated 26 сентября, 06:38
Поклонники и интернет-пользователи встретили известие о попытке «отсудить» сына неоднозначно. Многие раскритиковали актера за его действия и заявили, что он не будет хорошим отцом.
После развода Агата Муцениеце через суд добилась обязательства со стороны Прилучного выплачивать алименты на содержание их двоих детей. Однако Павел прекратил переводы, объяснив это тем, что оплачивает отдых детей, и эти расходы значительно выше алиментов. Несмотря на решение суда, актер подал апелляцию.
Прилучный оказался задет требованиями Агаты увеличить алименты до двух миллионов рублей ежемесячно. Он считает, что это слишком много, даже несмотря на то, что его доходы возросли. После успеха сериала «Жизнь по вызову» его гонорары за съемочный день увеличились с 500 тысяч до 800 тысяч рублей. В итоге актер стал добиваться права на опеку над сыном.
Источник КП, близкий к семье, сообщил:
«Паша хочет забрать сына у Агаты, а дочку оставить с ней. Он готов предоставить суду компромат на Агату, утверждая, что она далеко не образец морали».
Новость о том, что Павел Прилучный пытается забрать сына через суд, вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Многие пользователи выразили разочарование и осудили его действия.
Психолог Лина Дианова проанализировала поведение Павла Прилучного и дала свои комментарии на эту тему. По её мнению, действия актера отражают его глубокие личностные проблемы и неправильное восприятие семейных отношений.
«Прилучный до сих пор не понимает, что его брак с Агатой распался не из-за нее, а потому что он не был готов к семейной жизни. Он видит в жене врага и пытается переложить на нее вину за все свои неудачи. Это типичное поведение людей с завышенным эго», — заявила Дианова.
Она также отметила, что Павел, несмотря на свои слова о равнодушии к славе, на самом деле глубоко стремится к общественному признанию.
«Его раздутый эгоизм требует внимания и признания. Павел использует любые возможности для демонстрации своего успеха, и соцсети в этом помогают ему. Он утверждает, что не любит вести блог, но это лишь маска. В глубине души он мечтал о славе и использует её в своих интересах», — добавила эксперт.
Пока не ясно, чем закончится судебное противостояние между Прилучным и Муцениеце. Некоторые поклонники считают, что такие разборки наносят вред детям и создают для них тяжелую эмоциональную нагрузку.