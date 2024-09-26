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Posted 26 сентября, 06:27

Published 26 сентября, 06:27

Modified 26 сентября, 06:38

Updated 26 сентября, 06:38

Павел Прилучный с сыном

«Это просто месть!»: Прилучному устроили взбучку из-за скандала с сыном

26 сентября 2024, 06:27
Фото: соцсети актера
Павел Прилучный с сыном

Пользователи Сети раскритиковали Прилучного за попытку забрать сына у Муцениеце

История взаимоотношений Павла Прилучного и Агаты Муцениеце получила новый поворот. Актер, который ранее уже поднимал вопросы о выплатах алиментов, теперь решил пойти на более серьезные меры — через суд он намерен получить полную опеку над 11-летним сыном Тимофеем.

Поклонники и интернет-пользователи встретили известие о попытке «отсудить» сына неоднозначно. Многие раскритиковали актера за его действия и заявили, что он не будет хорошим отцом.

Конфликт в суде: требования Прилучного

После развода Агата Муцениеце через суд добилась обязательства со стороны Прилучного выплачивать алименты на содержание их двоих детей. Однако Павел прекратил переводы, объяснив это тем, что оплачивает отдых детей, и эти расходы значительно выше алиментов. Несмотря на решение суда, актер подал апелляцию.

Прилучный оказался задет требованиями Агаты увеличить алименты до двух миллионов рублей ежемесячно. Он считает, что это слишком много, даже несмотря на то, что его доходы возросли. После успеха сериала «Жизнь по вызову» его гонорары за съемочный день увеличились с 500 тысяч до 800 тысяч рублей. В итоге актер стал добиваться права на опеку над сыном.

Муцениеце потребовала от Прилучного баснословные алименты
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Источник КП, близкий к семье, сообщил:

«Паша хочет забрать сына у Агаты, а дочку оставить с ней. Он готов предоставить суду компромат на Агату, утверждая, что она далеко не образец морали».

Реакция фанатов: осуждение в сети

Новость о том, что Павел Прилучный пытается забрать сына через суд, вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Многие пользователи выразили разочарование и осудили его действия.

  • Один из пользователей в аккаунте Прилучного прокомментировал ситуацию так: «Павел решил испортить жизнь своей бывшей жене. Все эти судебные разбирательства ради того, чтобы показать, кто здесь главный. Ребенок — на последнем месте».
  • Другой пользователь также поддержал Агату: «Это просто месть! Он не думает о детях, а использует их как рычаг давления на мать».
  • Некоторые комментаторы предположили, что Павел преследует личные интересы: «Собирается забрать сына, потому что ему нужно показать свою силу и власть. У него огромные доходы, но он не готов поддерживать детей, как это делают другие даже малообеспеченные отцы».

Личность Прилучного: мнение психолога

Психолог Лина Дианова проанализировала поведение Павла Прилучного и дала свои комментарии на эту тему. По её мнению, действия актера отражают его глубокие личностные проблемы и неправильное восприятие семейных отношений.

«Прилучный до сих пор не понимает, что его брак с Агатой распался не из-за нее, а потому что он не был готов к семейной жизни. Он видит в жене врага и пытается переложить на нее вину за все свои неудачи. Это типичное поведение людей с завышенным эго», — заявила Дианова.

Она также отметила, что Павел, несмотря на свои слова о равнодушии к славе, на самом деле глубоко стремится к общественному признанию.

«Его раздутый эгоизм требует внимания и признания. Павел использует любые возможности для демонстрации своего успеха, и соцсети в этом помогают ему. Он утверждает, что не любит вести блог, но это лишь маска. В глубине души он мечтал о славе и использует её в своих интересах», — добавила эксперт.

Вскрылся очередной грязный скандал между делящими детей Прилучным и Муцениеце
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Пока не ясно, чем закончится судебное противостояние между Прилучным и Муцениеце. Некоторые поклонники считают, что такие разборки наносят вред детям и создают для них тяжелую эмоциональную нагрузку.

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