«Это просто месть!»: Прилучному устроили взбучку из-за скандала с сыном

Прилучный оказался задет требованиями Агаты увеличить алименты до двух миллионов рублей ежемесячно. Он считает, что это слишком много, даже несмотря на то, что его доходы возросли. После успеха сериала «Жизнь по вызову» его гонорары за съемочный день увеличились с 500 тысяч до 800 тысяч рублей. В итоге актер стал добиваться права на опеку над сыном.