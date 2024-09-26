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Posted 26 сентября, 06:57

Published 26 сентября, 06:57

Modified 26 сентября, 06:59

Updated 26 сентября, 06:59

Природа радует грибников

Грибники ведрами собирают опята в Новосибирской области: показываем, у кого больше

26 сентября 2024, 06:57
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Природа радует грибников

Грибники ведрами собирают опята в лесах Новосибирской области

В Новосибирской области заканчивается гребной сезон 2024: сибиряки делятся последними грибными находками в соцсетях.

В лесу еще остались последние грибы. Больше всего там сейчас опят. Именно их и собирают новосибирцы, причем пакетами и ведрами.

Фото: Саня Чумак. Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024

Несколько тазиков набрала жительница Бердска, за дачами. Она отметила, что опята уже переросшие и молодых почти не осталось.

Фото: Юлия Асадчих. Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024

А вот такой результат сбора опят за два выходных от другой сибирячки: 13 ведер по 10 литров.

Фото: Наталья Косолапова. Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024

Целый багажник и несколько ведер насобирали новосибирцы грибов в Тогучинском районе. Локация держится в секрете.

Фото: Alena Pahomova. Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024

Опята есть и в Мошковском районе. Последние грибы пытаются не упустить местные жители.

Фото: Евгения Лычкова. Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Лес#Природа#Грибники#Гриб
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