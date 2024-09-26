Грибники ведрами собирают опята в Новосибирской области: показываем, у кого больше

Posted 26 сентября, 06:57
Published 26 сентября, 06:57
Modified 26 сентября, 06:59
Updated 26 сентября, 06:59
В лесу еще остались последние грибы. Больше всего там сейчас опят. Именно их и собирают новосибирцы, причем пакетами и ведрами.
Несколько тазиков набрала жительница Бердска, за дачами. Она отметила, что опята уже переросшие и молодых почти не осталось.
А вот такой результат сбора опят за два выходных от другой сибирячки: 13 ведер по 10 литров.
Целый багажник и несколько ведер насобирали новосибирцы грибов в Тогучинском районе. Локация держится в секрете.
Опята есть и в Мошковском районе. Последние грибы пытаются не упустить местные жители.