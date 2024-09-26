Грузовик с водителем разбился в жутком ДТП в Новосибирске

Posted 26 сентября, 02:13
Published 26 сентября, 02:13
Modified 26 сентября, 02:15
Updated 26 сентября, 02:15
Все случилось вечером 25 сентября на перекрестке улиц Кирова и Лобова. В ДТП попал самосвал Shacman. Судя по кадрам, у грузовика была разбита вся кабина.
Как сообщили спасатели МАСС, водитель был заблокирован в кабине. Ему помогли и передали медикам. На месте дежурили спасатели, сотрудники МЧС, реанимация и ДПС. В ГАИ официально аварию не прокомментировали.
По данным «Яндекс. Карт», на этом участке образовалась пробка, мешающая проезду других водителей. Место обозначено красным цветом. Автомобилисты негодуют.
В комментариях новосибирцы начали обвинять водителей грузовик в превышении скорости.
«Они на этих самосвалах все торопятся на тот свет. Гоняют с бешеной скоростью, не думая, что управляют многотонной техникой. Нарушают. С них грязь летит еще. Вот по кому надо рейд проводить. Ездят 80-100 км/ч по городу ночами»;
«На совках этих носятся как ненормальные, и кажется, порой забывают про 25-30 тонн щебня в кузовке»;
«Мужик живой слава Богу!»;
«Еееее, гонки на грузовиках»;
«Уже все улицы города в гоночный трек для грузовиков превратились»;
«Водитель сейчас оформит ипотеку на новую кабину, а в разбитой будет жить»;
«Так вот именно они не ездят, а летают, такое ощущение что он сел за руль легковой машины. Забывая о том что это многотонная техника».