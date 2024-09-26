Интересные факты из жизни самого загадочного гипнотизера Вольфа Мессинга

В свое время Мессинг оставил ощутимый след в истории СССР. Он родился в Варшаве. Подростком он сбежал в Германию, упал в обморок и несколько дней пролежал в морге, так как все думали, что он умер. Этот инцидент открыл путь к его яркой карьере. Свои способности гипноза Вольф начал транслировать в Германии, но после начала Второй мировой войны он эмигрировал в СССР. Здесь он работал даже советником Иосифа Сталина.