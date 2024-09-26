Интересные факты из жизни самого загадочного гипнотизера Вольфа Мессинга

Posted 26 сентября, 04:39
Published 26 сентября, 04:39
Modified 26 сентября, 04:41
Updated 26 сентября, 04:41
В свое время Мессинг оставил ощутимый след в истории СССР. Он родился в Варшаве. Подростком он сбежал в Германию, упал в обморок и несколько дней пролежал в морге, так как все думали, что он умер. Этот инцидент открыл путь к его яркой карьере. Свои способности гипноза Вольф начал транслировать в Германии, но после начала Второй мировой войны он эмигрировал в СССР. Здесь он работал даже советником Иосифа Сталина.
В 1941 году многих артистов эвакуировали в Новосибирск после начала войны. Мессинг в столице Сибири выступал на заводах, в госпиталях, тем самым поднимая дух населения и солдатов. Его концерты проходили в театре оперы и балета. Он мог читать мысли людей, чем и привлекал публику, пишет МК в Новосибирске.
Менталист встретил свою любовь на одном из выступлений в театре. Его будущую жену звали Аида. Тогда Вольфу было 45 лет, а девушке 26. Вместе они жили уже в Москве. Их брак длился 15 лет, пока избранница артиста не умерла. После ее похорон, случился крах карьеры Мессинга. Он умер в 1974 году от болезни. Некоторые новосибирцы до сих пор помнят его магические ритуалы и обряды.