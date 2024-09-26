Из новосибирской полиции уволен скандальный гаишник Гусев

Posted 26 сентября, 09:43
Published 26 сентября, 09:43
Modified 26 сентября, 09:45
Updated 26 сентября, 09:45
Из рядов ГАИ 26 сентября по «негативным основаниям» были уволены трое сотрудников, в их числе Александр Гусев. Причиной увольнения полицейских стал инцидент в Мошковском районе. Патрульная машина погналась за двумя девочками-подростками, ехавшими на питбайке. В итоге питбайк опрокинулся, школьницы получили различные травмы. Однако дорожные инспекторы не стали оказывать помощь пострадавшим, не сообщили об инциденте медикам и в дежурную часть и покинули место происшествия.
Сейчас скандальным случаем занимаются следователи, затем дело будет передано в суд, пишет издание «Прецедент».
Александр Гусев получил всероссийскую известность три года назад, после трагедии, которая разыгралась в Мошково. Он с напарником преследовал тонированный автомобиль, водитель которого отказался остановиться по требованию полицейских. Во время задержания Гусев случайно застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева.
За инспектора вступился лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В результате Гусев был оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления.
В мае 2024 года Гусев заявил, что его «выживают» из системы МВД, с его семьи сняли государственную защиту и он боится мести со стороны азербайджанской диаспоры.