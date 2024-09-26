Из новосибирской полиции уволен скандальный гаишник Гусев

Из рядов ГАИ 26 сентября по «негативным основаниям» были уволены трое сотрудников, в их числе Александр Гусев. Причиной увольнения полицейских стал инцидент в Мошковском районе. Патрульная машина погналась за двумя девочками-подростками, ехавшими на питбайке. В итоге питбайк опрокинулся, школьницы получили различные травмы. Однако дорожные инспекторы не стали оказывать помощь пострадавшим, не сообщили об инциденте медикам и в дежурную часть и покинули место происшествия.