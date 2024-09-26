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Posted 26 сентября, 09:43

Published 26 сентября, 09:43

Modified 26 сентября, 09:45

Updated 26 сентября, 09:45

Три года назад при задержании Гусев застрелил молодого человека

Из новосибирской полиции уволен скандальный гаишник Гусев

26 сентября 2024, 09:43
Фото: 1MI
Три года назад при задержании Гусев застрелил молодого человека
Александра Гусева и двух его коллег подозревают в оставлении места ДТП и неоказании помощи пострадавшим.

Из рядов ГАИ 26 сентября по «негативным основаниям» были уволены трое сотрудников, в их числе Александр Гусев. Причиной увольнения полицейских стал инцидент в Мошковском районе. Патрульная машина погналась за двумя девочками-подростками, ехавшими на питбайке. В итоге питбайк опрокинулся, школьницы получили различные травмы. Однако дорожные инспекторы не стали оказывать помощь пострадавшим, не сообщили об инциденте медикам и в дежурную часть и покинули место происшествия.

Сейчас скандальным случаем занимаются следователи, затем дело будет передано в суд, пишет издание «Прецедент».

Александр Гусев получил всероссийскую известность три года назад, после трагедии, которая разыгралась в Мошково. Он с напарником преследовал тонированный автомобиль, водитель которого отказался остановиться по требованию полицейских. Во время задержания Гусев случайно застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева.

За инспектора вступился лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В результате Гусев был оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления.

В мае 2024 года Гусев заявил, что его «выживают» из системы МВД, с его семьи сняли государственную защиту и он боится мести со стороны азербайджанской диаспоры.

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