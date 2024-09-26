Когда в СССР выпадал снег — даты первого снегопада вспомнили жители Новосибирска

А вот в 1970 году снег выпал позже, чем сейчас — 28 сентября. Ольга Губанова вспоминает, что снежный покров установился только к концу второго месяца осени. Еще через три года, в 1973, снег начал падать 22 сентября, причем лежал он еще несколько дней, пишет Сиб.фм. Тот год вспоминают как очень холодным.