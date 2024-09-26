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Posted 26 сентября, 01:49

Published 26 сентября, 01:49

Modified 26 сентября, 01:52

Updated 26 сентября, 01:52

Когда падал снег

Когда в СССР выпадал снег — даты первого снегопада вспомнили жители Новосибирска

26 сентября 2024, 01:49
Фото: atas.info
Когда падал снег

Жители Новосибирска назвали даты первого снега в СССР

Новосибирцы уже начинают ностальгировать по зиме и вспоминают даты первых снегопадов в СССР.

В Советском союзе снег выпадал раньше, чем сейчас в современности. Первый снег выпал в Новосибирской области 25 сентября и он тут же растаял.

Пенсионер Владимир Нестеренко помнит, что в 1968 году снежинки выпали 5 сентября. Причем снега было прилично и к уборке даже приступили дорожные службы, однако на следующий день он растаял.

А вот в 1970 году снег выпал позже, чем сейчас — 28 сентября. Ольга Губанова вспоминает, что снежный покров установился только к концу второго месяца осени. Еще через три года, в 1973, снег начал падать 22 сентября, причем лежал он еще несколько дней, пишет Сиб.фм. Тот год вспоминают как очень холодным.

В самый поздний момент снег выпал в 1987 году, 4 ноября. Тогда погода была аномальной: приезжие студенты из Африки удивлялись переменчивой осени и зиме. В 1989 году белая пелена накрыла столицу Сибири 3 октября, причем падал снег несколько дней.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#СССР#Снег
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