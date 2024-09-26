Коммунисты пойдут в суд с мэрией из-за митинга против блокировки YouTube

Posted 26 сентября, 08:50
Published 26 сентября, 08:50
Modified 26 сентября, 08:52
Updated 26 сентября, 08:52
Отказ муниципалитета в проведении митинга против блокировки YouTube незаконен, считают организаторы мероприятия, а ответ, полученный из мэрии называют «набором домыслов».
Как сообщил редакции Atas.Info член инициативной группы Сергей Крупенько, вечером 26 сентября, в крайнем случае, утром 27-го, позиция городской администрации будет оспорена в Центральном суде. По закону, судья обязан рассмотреть эту жалобу в кратчайшие сроки.
«Если суд нам все-таки откажет, то мы митинг проводить не будем, но организуем одиночные пикеты в разных районах города. Кроме того, нам ничего не мешает позже подать заявку на площадку „гайд-парка“, там вообще никаких согласований не требуется. В любом случае, эта история будет иметь продолжение», — заявил Сергей Крупенько.
На текущий момент инициативная группа продолжает подготовку к митингу, добавил активист.
Отказ в проведении акции, вице-мэр Максим Останин, подписавший ответ организаторам митинга, обосновывает некими данными Роскомнадзора о том, что «YouTube…является одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие ВС РФ».
При этом видеохостинг в России не запрещен, и на нем публикуют материалы многие официальные российские структуры, в том числе, Кремль.
А жителям Новосибирска удается добиваться компенсации от провайдеров за медленную загрузку видеороликов на самом популярном в мире сервисе потокового видео.