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Posted 26 сентября, 04:54

Published 26 сентября, 04:54

Modified 26 сентября, 04:56

Updated 26 сентября, 04:56

Обошлось без пострадавших

Массовое ДТП в центре Новосибирска — что известно

26 сентября 2024, 04:54
Фото: Алёна Рогонова. atas.info
Обошлось без пострадавших

В центре Новосибирска произошло массовое ДТП

В Новосибирске столкнулись сразу несколько машин, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

Все случилось в Центральном районе у площади Ленина. Утром 26 сентября там врезались сразу несколько машин.

Известно, что в аварии были задействованы автомобили следующих марок: Porsche Cayenne, Kia Rio, Hyundai Getz и Hyundai Solaris.

Что послужило причиной массового столкновения, в ГАИ оперативно не уточнили. О пострадавших пользователи соцсетей не сообщают.

Также в Новосибирске под колеса попал мальчик. Школьник получил травмы.

Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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