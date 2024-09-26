Массовое ДТП в центре Новосибирска — что известно

Posted 26 сентября, 04:54
Published 26 сентября, 04:54
Modified 26 сентября, 04:56
Updated 26 сентября, 04:56
Все случилось в Центральном районе у площади Ленина. Утром 26 сентября там врезались сразу несколько машин.
Известно, что в аварии были задействованы автомобили следующих марок: Porsche Cayenne, Kia Rio, Hyundai Getz и Hyundai Solaris.
Что послужило причиной массового столкновения, в ГАИ оперативно не уточнили. О пострадавших пользователи соцсетей не сообщают.
Также в Новосибирске под колеса попал мальчик. Школьник получил травмы.