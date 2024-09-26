Мединский раскритиковал обществознание, назвав его «бесполезным предметом»

Владимир Мединский, помощник президента, заявил, что современное обществознание не приносит практической пользы в реальной жизни. Об этом он сообщил на встрече со школьниками Мурманской области, пишет ИА RuNews24.ru.



Более того, Мединский предложил исключить обществознание из программы для учеников 6-8 классов, оставив его только для старшеклассников. Вместо этого он предлагает ввести изучение истории региона с 1 сентября 2025 года.