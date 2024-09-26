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Posted 26 сентября, 09:21

Published 26 сентября, 09:21

Modified 27 сентября, 09:24

Updated 27 сентября, 09:24

Мединский раскритиковал обществознание, назвав его «бесполезным предметом»

26 сентября 2024, 09:21
Политический деятель выразил надежду, что Министерство просвещения успешно проведет необходимые изменения в этом предмете. По словам Мединского, предмет нуждается в серьезном улучшении и реформировании.

Владимир Мединский, помощник президента, заявил, что современное обществознание не приносит практической пользы в реальной жизни. Об этом он сообщил на встрече со школьниками Мурманской области, пишет ИА RuNews24.ru.

Более того, Мединский предложил исключить обществознание из программы для учеников 6-8 классов, оставив его только для старшеклассников. Вместо этого он предлагает ввести изучение истории региона с 1 сентября 2025 года.

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