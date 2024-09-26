Заморозки до -5 градусов накрыли Новосибирскую область

Posted 26 сентября, 02:40
Published 26 сентября, 02:40
Modified 26 сентября, 02:56
Updated 26 сентября, 02:56
Ночью 26 сентября похолодало до минусовых температур. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, максимально отметка опала до -4,8. Такая погода была в Убинском районе, однако не во всех селах: где-то все промерзло до -2,2.
В Каргате тоже было ощутимо холодно: до -4,5, а в Купино до -3,5. Теплее было в Кочках (-2,5), в Усть-Тарке (-2,4) и Чулыме (-1,8). А вот в Новосибирске было ощутимо теплее: до +7.
По прогнозу «Яндекс. Погоды», днем 26 числа ожидается снег с дождем. Максимально будет +5 днем и +2 ночью. Такая же погода задержится и в пятницу. В субботу, 28 сентября, потеплеет до +8 днем, а в воскресенье 29 сентября до +12 днем и +10 ночью.