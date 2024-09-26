Модульбанк запустил сервис «консалтинг для селлеров» под ключ

При грамотном управлении маркетплейсы могут стать высокодоходным бизнесом, так как здесь есть доступ к широкой аудитории и предприниматели могут сэкономить время и своим ресурсы. Новые банковские продукты помогают продавцам адаптировать свои стратегии продаж для охвата как можно большего количества покупателей.