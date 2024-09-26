Модульбанк запустил сервис «консалтинг для селлеров» под ключ

Posted 26 сентября, 07:11
Published 26 сентября, 07:11
Modified 26 сентября, 07:11
Updated 26 сентября, 07:11
Взаимодействие с торговыми площадками стало значительно проще благодаря услугам банков. Сегодня существует множество финансовых и нефинансовых банковских решений, которые облегчают процессы покупок и продаж. Например, селлерам предлагают услуги эквайринга, страхования, консалтинга, логистики. Продавцы могут участвовать в программах лояльности и проходить образовательные курсы. Все это вкупе помогает продавцам снижать риски и увеличивать обороты, пишет inkazan.ru.
Недавно Модульбанк представил новый продукт — «консалтинг для селлеров». Как разъяснила член правления Модульбанка, лидер направления по работе с маркетплейсами Светлана Годлина, предложение подразумевает, в частности, анализ карточки экспертами банка, SEO-оптимизацию, расчет юнит-экономики и настройку рекламных кампаний, по результатам чего будет сформирован отчет.
Ранее банк уже создавал продукты для селлеров, например специальные тарифы для продавцов, возможность вывода прибыли на счета физических лиц и расчеты с контрагентами в 12 валютах. Десятки тысяч российских компаний, торгующих на маркетплейсах, уже пользуются услугами Модульбанка, закупая товары в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане.
Банк «Точка» также предоставляет комплексные услуги для продавцов, содействуя регистрации и развитию бизнеса на Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». Сбербанк совместно с компанией «Эвотор» запустил новый маркетплейс «на_полке» для оптовых закупок продуктов для розничных покупателей.
При грамотном управлении маркетплейсы могут стать высокодоходным бизнесом, так как здесь есть доступ к широкой аудитории и предприниматели могут сэкономить время и своим ресурсы. Новые банковские продукты помогают продавцам адаптировать свои стратегии продаж для охвата как можно большего количества покупателей.