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Posted 26 сентября, 06:50

Published 26 сентября, 06:50

Modified 26 сентября, 06:52

Updated 26 сентября, 06:52

Тем временем, в Новосибирской области фиксируют рост заболеваемости коронавирусом

Новосибирский «Вектор» прогнозирует опасную мутацию вируса оспы обезьян

26 сентября 2024, 06:50
Фото: Изображение Midjourney
Тем временем, в Новосибирской области фиксируют рост заболеваемости коронавирусом
Пока распространение опасного заболевания удается сдерживать, сообщили ученые в ходе работы форума OpenBio-2024.

Ученые обнаружили варианты вируса оспы обезьян, отличные от исходного штамма, заявил на полях форума OpenBio научный сотрудник новосибирского центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Сергей Щелкунов. По словам ученого, скорость изменения этого вируса значительно ниже, чем, скажем, COVID-19

Однако, подчеркнул исследователь, не исключено возникновение более патогенных штаммов обезьяньей оспы, который будут обладать способностью быстрее распространяться. На тот или другой сценарий развития ситуации будут влиять, в том числе, темпы вакцинации жителей африканского континента, констатировал Сергей Щелкунов.

На текущий момент продолжается вспышка центральноафриканского варианта вируса оспы обезьян, смертность при заражении которым составляет около 5%.

На этом фоне в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области заявили о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние недели.

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#Новосибирск#Вирус#Оспа#Центр Вектор#Мутация
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