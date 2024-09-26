Новосибирский «Вектор» прогнозирует опасную мутацию вируса оспы обезьян

Posted 26 сентября, 06:50
Published 26 сентября, 06:50
Modified 26 сентября, 06:52
Updated 26 сентября, 06:52
Ученые обнаружили варианты вируса оспы обезьян, отличные от исходного штамма, заявил на полях форума OpenBio научный сотрудник новосибирского центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Сергей Щелкунов. По словам ученого, скорость изменения этого вируса значительно ниже, чем, скажем, COVID-19
Однако, подчеркнул исследователь, не исключено возникновение более патогенных штаммов обезьяньей оспы, который будут обладать способностью быстрее распространяться. На тот или другой сценарий развития ситуации будут влиять, в том числе, темпы вакцинации жителей африканского континента, констатировал Сергей Щелкунов.
На текущий момент продолжается вспышка центральноафриканского варианта вируса оспы обезьян, смертность при заражении которым составляет около 5%.
На этом фоне в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области заявили о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние недели.