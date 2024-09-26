Новосибирский «Вектор» прогнозирует опасную мутацию вируса оспы обезьян

Однако, подчеркнул исследователь, не исключено возникновение более патогенных штаммов обезьяньей оспы, который будут обладать способностью быстрее распространяться. На тот или другой сценарий развития ситуации будут влиять, в том числе, темпы вакцинации жителей африканского континента, констатировал Сергей Щелкунов.