Новые пенсионные удостоверения — кто и как их может получить

Обратиться за удостоверением могут не только сами пенсионеры, но и их родственники: вернее те, кто имеет официальную опеку или документы с полномочиями. Удостоверения помогают получить скидку за проезд в общественном транспорте, на лекарства и многое другое. Ранее новосибирцам рассказали, кто может получить 13-ю пенсию в конце года.