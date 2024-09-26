Новые пенсионные удостоверения — кто и как их может получить

Posted 26 сентября, 05:26
Published 26 сентября, 05:26
Modified 26 сентября, 05:29
Updated 26 сентября, 05:29
Новое свидетельство подтверждает статус пенсионера, а также дает преимущество в получении различных льгот. Удостоверение выглядит как банковская карта: там есть фото, номер страховки, вид пенсии и срок, когда ее назначили.
Получить документ можно сразу после назначения пенсии, а также в любое время сейчас в отделениях СФР. Однако есть важный момент: старые свидетельства обменивать на новые не нужно — в этом нет необходимости.
Обратиться за удостоверением могут не только сами пенсионеры, но и их родственники: вернее те, кто имеет официальную опеку или документы с полномочиями. Удостоверения помогают получить скидку за проезд в общественном транспорте, на лекарства и многое другое. Ранее новосибирцам рассказали, кто может получить 13-ю пенсию в конце года.