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Posted 26 сентября, 05:26

Published 26 сентября, 05:26

Modified 26 сентября, 05:29

Updated 26 сентября, 05:29

Кто может получить документ

Новые пенсионные удостоверения — кто и как их может получить

26 сентября 2024, 05:26
Фото: Изображение Midjourney
Кто может получить документ

Пенсионерам из Новосибирска начали выдавать новые пенсионные удостоверения

В Новосибирской области пенсионерам доступно получение пенсионного удостоверения нового образца, о чем информируют в отделении СФР.

Новое свидетельство подтверждает статус пенсионера, а также дает преимущество в получении различных льгот. Удостоверение выглядит как банковская карта: там есть фото, номер страховки, вид пенсии и срок, когда ее назначили.

Получить документ можно сразу после назначения пенсии, а также в любое время сейчас в отделениях СФР. Однако есть важный момент: старые свидетельства обменивать на новые не нужно — в этом нет необходимости.

Обратиться за удостоверением могут не только сами пенсионеры, но и их родственники: вернее те, кто имеет официальную опеку или документы с полномочиями. Удостоверения помогают получить скидку за проезд в общественном транспорте, на лекарства и многое другое. Ранее новосибирцам рассказали, кто может получить 13-ю пенсию в конце года.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Документы#Льготы#Пенсии#Пенсионеры
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