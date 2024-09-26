Певец Шаман разводится — что известно о причинах распада семьи

Ярослав Дронов (Шаман) и его супруга, Елена Мартынова, объявили о разводе. По словам певца, это их совместное решение. Занятость супругов рабочими проектами не оставляет им времени на личную жизнь, заявил артист на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».