atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 11:14

Published 26 сентября, 11:14

Modified 26 сентября, 11:16

Updated 26 сентября, 11:16

Недавно Шаман предстал перед поклонниками в новом образе

Певец Шаман разводится — что известно о причинах распада семьи

26 сентября 2024, 11:14
Фото: vk.com/shaman_me
Недавно Шаман предстал перед поклонниками в новом образе
Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, объяснил причину распада брака, просуществовавшего семь лет.

Ярослав Дронов (Шаман) и его супруга, Елена Мартынова, объявили о разводе. По словам певца, это их совместное решение. Занятость супругов рабочими проектами не оставляет им времени на личную жизнь, заявил артист на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Пара зарегистрировала брак в 2017 году. Жена Шамана — топ-менеджер в USM Holdings олигарха Алишера Усманова, занимается продвижением компании сотовой связи «Мегафон».

Параллельно Мартынова занималась имиджем и пиаром Ярослава Дронова. Примечательно, что о разводе объявлено на фоне карьерных проблем певца. Шаману пришлось отменить несколько концертов, поскольку на выступления было продано очень мало билетов.

Названы цены выступления Лепса, Шамана и Бузовой на корпоративах в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Региональной столицей развлечений назвали Новосибирск — артисты собирают стадионыСофья Синицына — причина развода Бондарчука и Андреевой? Разбираем слухиДепутат Буцкая рассказала, что в России на 100 браков приходится 103 развода
#Новосибирск#Россия#Звезда#Певец#Шаман#Развод
Подпишитесь
Популярное