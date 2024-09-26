Певец Шаман разводится — что известно о причинах распада семьи

Posted 26 сентября, 11:14
Published 26 сентября, 11:14
Modified 26 сентября, 11:16
Updated 26 сентября, 11:16
Ярослав Дронов (Шаман) и его супруга, Елена Мартынова, объявили о разводе. По словам певца, это их совместное решение. Занятость супругов рабочими проектами не оставляет им времени на личную жизнь, заявил артист на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Пара зарегистрировала брак в 2017 году. Жена Шамана — топ-менеджер в USM Holdings олигарха Алишера Усманова, занимается продвижением компании сотовой связи «Мегафон».
Параллельно Мартынова занималась имиджем и пиаром Ярослава Дронова. Примечательно, что о разводе объявлено на фоне карьерных проблем певца. Шаману пришлось отменить несколько концертов, поскольку на выступления было продано очень мало билетов.