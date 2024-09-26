Пилотов самолета из Новосибирска пытались ослепить лазером

Posted 26 сентября, 03:54
Published 26 сентября, 03:54
Modified 26 сентября, 03:56
Updated 26 сентября, 03:56
Инцидент произошел 24 сентября. Самолет следовал из столицы Сибири до Москвы. В 19 часов от пилотов поступил сигнал в диспетчерскую, что их пытались ослепить лазерной указкой.
На безопасность полета это не повлияло. Было принято решение следовать до пункта назначения дальше. Известно, что перевозку осуществляла компания «Аэрофлот».
Гидросистема отказала у другого самолета, который летел из Китая в Новосибирск. Все обошлось без пострадавших.