atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 03:54

Published 26 сентября, 03:54

Modified 26 сентября, 03:56

Updated 26 сентября, 03:56

Пилотов хотели ослепить

Пилотов самолета из Новосибирска пытались ослепить лазером

26 сентября 2024, 03:54
Фото: atas.info
Пилотов хотели ослепить
Неизвестные пытались ослепить экипаж самолета, следовавшего из Новосибирска, передает ТГ-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 24 сентября. Самолет следовал из столицы Сибири до Москвы. В 19 часов от пилотов поступил сигнал в диспетчерскую, что их пытались ослепить лазерной указкой.

На безопасность полета это не повлияло. Было принято решение следовать до пункта назначения дальше. Известно, что перевозку осуществляла компания «Аэрофлот».

Гидросистема отказала у другого самолета, который летел из Китая в Новосибирск. Все обошлось без пострадавших.

За хищение наказали двух жителей Новосибирска — они решили нажиться на страховке
Узнать подробнее
Читайте также:
Самолет не смог вылететь из Минеральных Вод в Новосибирск — в чем причинаАварийная посадка самолета в поле под Новосибирском: хронология событийПод Новосибирском начали разбирать севший в поле самолет
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Самолет
Подпишитесь
Популярное