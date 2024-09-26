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Posted 26 сентября, 01:25

Published 26 сентября, 01:25

Modified 26 сентября, 01:27

Updated 26 сентября, 01:27

Женщину раскритиковали за наряд

Продавщица в хиджабе смутила жителя Новосибирска

26 сентября 2024, 01:25
Фото: Изображение Midjourney
Женщину раскритиковали за наряд
В Новосибирске мужчина раскритиковал женщину, которая работала в хиджабе в магазине, отзыв он оставил на одном из сайтов.

На кассе одного из продуктовых магазинов в городе работала продавец. Женщина носила хиджаб. Не все покупатели были довольны ее внешним видом. Одного мужчину это настолько зацепило, что он пошел в администрацию торговой сети.

Он потребовал, чтобы продавщица сняла хиджаб и соблюдала дресс-код, принятый в России. Сибиряк говорил только об общественных местах. Как отреагировала на такие заявления женщина и ее начальство, неизвестно.

Похожий инцидент уже случался в другом магазине на Мичурина. Покупателя не устроил наряд работницы и он заявил, что это не соответствует нормам санитарии.

За прошедшую неделю из Новосибирска были выдворены 28 мигрантов, нарушающих закон пребывания на территории РФ.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Магазин#Хиджаб#Жалоба
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