Продавщица в хиджабе смутила жителя Новосибирска

Posted 26 сентября, 01:25
Published 26 сентября, 01:25
Modified 26 сентября, 01:27
Updated 26 сентября, 01:27
На кассе одного из продуктовых магазинов в городе работала продавец. Женщина носила хиджаб. Не все покупатели были довольны ее внешним видом. Одного мужчину это настолько зацепило, что он пошел в администрацию торговой сети.
Он потребовал, чтобы продавщица сняла хиджаб и соблюдала дресс-код, принятый в России. Сибиряк говорил только об общественных местах. Как отреагировала на такие заявления женщина и ее начальство, неизвестно.
Похожий инцидент уже случался в другом магазине на Мичурина. Покупателя не устроил наряд работницы и он заявил, что это не соответствует нормам санитарии.
За прошедшую неделю из Новосибирска были выдворены 28 мигрантов, нарушающих закон пребывания на территории РФ.