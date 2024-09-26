Ретроавтомобили прокатились по Новосибирску и уехали к границе с Китаем

Posted 26 сентября, 05:58
Published 26 сентября, 05:58
Modified 26 сентября, 06:00
Updated 26 сентября, 06:00
По России стартовала медиаэкспедиция под названием «Победа в наших сердцах». Несколько дней колонна колесит по различным городам в память о подвигах героев-освободителей.
Участники патриотического мероприятия передвигаются на машинах ГАЗ М-20 «Победа». Они катаются по Уральскому и Сибирскому федеральных округах. Расстояние маршрута составит около 8 тысяч км. Финиш планируют сделать на границе Монголии и Китая.
Экспедиция приехала в столицу Сибири 25 сентября. В этот день участники возложили цветы к Вечному огню на Монументе Славы. Дальше колонна отправится в другие города.