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Posted 26 сентября, 05:58

Published 26 сентября, 05:58

Modified 26 сентября, 06:00

Updated 26 сентября, 06:00

Раритетная техника проехала по Новосибирску

Ретроавтомобили прокатились по Новосибирску и уехали к границе с Китаем

26 сентября 2024, 05:58
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Раритетная техника проехала по Новосибирску
В Новосибирск приезжала колонна ретро-техники «Победа»: мэрия рассказала, куда она поехала дальше.

По России стартовала медиаэкспедиция под названием «Победа в наших сердцах». Несколько дней колонна колесит по различным городам в память о подвигах героев-освободителей.

Участники патриотического мероприятия передвигаются на машинах ГАЗ М-20 «Победа». Они катаются по Уральскому и Сибирскому федеральных округах. Расстояние маршрута составит около 8 тысяч км. Финиш планируют сделать на границе Монголии и Китая.

Экспедиция приехала в столицу Сибири 25 сентября. В этот день участники возложили цветы к Вечному огню на Монументе Славы. Дальше колонна отправится в другие города.

Фото: nso.ru
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Путешествия#Патриотизм
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