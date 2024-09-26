Россиян обяжут проводить регистрацию частных домов по-новому

В первом чтении был принят законопроект, обязывающий граждан и организации регистрировать построенные объекты по завершении строительства. Согласно этому документу, регистрация прав на здания и сооружения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) станет обязательной. Застройщики будут обязаны поставить такие объекты на кадастровый учет и оформить соответствующие права. Эксплуатация сооружений, для строительства которых разрешение не требуется, станет возможна лишь после их регистрации. За задержку в оформлении прав предусмотрены штрафные санкции. Однако обязательная регистрация не затронет объекты, относящиеся к «режимным» категориям, пишет ИА RuNews24.ru.