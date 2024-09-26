Россиян обяжут проводить регистрацию частных домов по-новому

Posted 26 сентября, 09:25
Published 26 сентября, 09:25
Modified 27 сентября, 09:26
Updated 27 сентября, 09:26
Такая инициатива призвана снизить количество объектов, используемых без записи в ЕГРН, и исключить случаи, когда здания эксплуатируются без прав на земельный участок.
В первом чтении был принят законопроект, обязывающий граждан и организации регистрировать построенные объекты по завершении строительства. Согласно этому документу, регистрация прав на здания и сооружения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) станет обязательной. Застройщики будут обязаны поставить такие объекты на кадастровый учет и оформить соответствующие права. Эксплуатация сооружений, для строительства которых разрешение не требуется, станет возможна лишь после их регистрации. За задержку в оформлении прав предусмотрены штрафные санкции. Однако обязательная регистрация не затронет объекты, относящиеся к «режимным» категориям, пишет ИА RuNews24.ru.
Законопроект поможет уменьшить количество объектов, используемых без регистрации в ЕГРН, и предотвратит владение постройкой без прав на землю под ней. Также планируется обязать застройщиков регистрировать права на помещения в многоквартирных домах (МКД) в течение 30 дней после передачи, — считает Председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Законопроект накладывает на застройщика обязательство зарегистрировать права на объекты долевого строительства в течение 30 дней. Если в многоквартирном доме имеется дополнительное помещение, такое как кладовка или парковочное место, и оно было построено без привлечения средств дольщиков, застройщик должен зарегистрировать права на такое имущество не позднее чем через полгода после того, как многоквартирный дом будет поставлен на кадастровый учет.
При этом регистрация прав, исходя из сделок с землёй, будет временно приостановлена, если границы земельного участка не установлены. Также остановится учет и регистрация прав на здания и сооружения, возведённые на таких участках. Новые нормы не коснутся регистрации сервитута.
Изменения также затронут мероприятия по земельному контролю. Например, предписание смогут выдать при обнаружении нарушений обязательных требований, тогда как сейчас это возможно только после оформления акта проверки, — добавил Павел Крашенинников.