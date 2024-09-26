Рост заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области — сколько уже пациентов

Posted 26 сентября, 05:40
Published 26 сентября, 05:40
Modified 26 сентября, 05:42
Updated 26 сентября, 05:42
На протяжении сентября в Новосибирской области в неделю регистрируют по 90-100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По словам заместителя начальника регионального управления Роспотребнадзора Лады Самойловой, это некритичные цифры, и говорить о широком распространении заболевания нельзя.
ОРВИ каждую неделю диагностируют у 27-28 тысяч жителей региона, это меньше, чем в сентябре 2023 года, когда этот показатель составлял 30-32 тысячи человек, добавила Самойлова.
С различными вариантами вирусных заболеваний, в том числе, с диагностированной коронавирусной инфекцией, в регионе госпитализировано около 200 пациентов. Тяжелых больных среди них нет, в основном состояние оценивается как средне-тяжелое.
Между тем, жительница Новосибирска во время отпуска уже заразилась новым подвидом коронавируса FLiRT.