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Posted 26 сентября, 05:40

Published 26 сентября, 05:40

Modified 26 сентября, 05:42

Updated 26 сентября, 05:42

Пока ситуация с распространением коронавируса не вызывает тревоги у специалистов

Рост заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области — сколько уже пациентов

26 сентября 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney
Пока ситуация с распространением коронавируса не вызывает тревоги у специалистов
Сюжет
Коронавирус
На фоне увеличения случаев ОРВИ распространяется и COVID-19, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На протяжении сентября в Новосибирской области в неделю регистрируют по 90-100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По словам заместителя начальника регионального управления Роспотребнадзора Лады Самойловой, это некритичные цифры, и говорить о широком распространении заболевания нельзя.

ОРВИ каждую неделю диагностируют у 27-28 тысяч жителей региона, это меньше, чем в сентябре 2023 года, когда этот показатель составлял 30-32 тысячи человек, добавила Самойлова.

С различными вариантами вирусных заболеваний, в том числе, с диагностированной коронавирусной инфекцией, в регионе госпитализировано около 200 пациентов. Тяжелых больных среди них нет, в основном состояние оценивается как средне-тяжелое.

Между тем, жительница Новосибирска во время отпуска уже заразилась новым подвидом коронавируса FLiRT.

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