Софья Синицына — причина развода Бондарчука и Андреевой? Разбираем слухи

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в сентябре 2019 года на роскошной церемонии в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге. Внимание к паре было огромным, не в последнюю очередь из-за их 21-летней разницы в возрасте. Несмотря на пересуды, пара казалась крепкой и счастливой, а в 2020 году у них родился сын Иван. Сейчас ему три года.