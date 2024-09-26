Софья Синицына — причина развода Бондарчука и Андреевой? Разбираем слухи

Posted 26 сентября, 05:57
Published 26 сентября, 05:57
Modified 26 сентября, 06:02
Updated 26 сентября, 06:02
Спекуляции о разводе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой начали циркулировать еще несколько месяцев назад. В основном они связаны с тем, что пара перестала появляться на светских мероприятиях вместе и не носит обручальные кольца. Пользователи сети сразу заподозрили неладное и заговорили о разрыве отношений.
Интернет-каналы также утверждают, что у супругов начались творческие разногласия, что и могло стать причиной возможного развода. «Год семьи оказался для них кризисным», — так анонимно комментируют ситуацию инсайдеры. Однако подтверждений от самих звезд пока нет.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в сентябре 2019 года на роскошной церемонии в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге. Внимание к паре было огромным, не в последнюю очередь из-за их 21-летней разницы в возрасте. Несмотря на пересуды, пара казалась крепкой и счастливой, а в 2020 году у них родился сын Иван. Сейчас ему три года.
Федор редко комментирует личную жизнь, но однажды все-таки ответил на нападки о разнице в возрасте:
«Ну и что, что разница между нами почти 21 год? Что с того? Я счастлив — и это все, что имеет значение», — отметил режиссер.
Особое внимание публики привлекло имя предполагаемой разлучницы — 29-летней актрисы Софьи Синицыной. По слухам, Софья и Федор сблизились на съемках сериала «Чистые», где она сыграла одну из главных ролей.
Поклонники не могли не заметить, что Софья и Паулина очень похожи: обе — эффектные брюнетки с яркой внешностью. «Вторая Паулина» — так называли Синицыну в социальных сетях, акцентируя внимание на том, что Федор якобы заменил одну молодую актрису другой.
Слухи о предполагаемом романе Бондарчука и Синицыной вызвали бурную реакцию в интернете. Комментарии под новыми постами актрисы наполнены сарказмом и критикой.
Софья Синицына не стала игнорировать появившиеся слухи и с юмором прокомментировала ситуацию в своих соцсетях:
«Такой день хороший, будто у меня день рождения. Все поздравляют!» — написала она, явно намекая на внимание, которое вызвала ее персона в связи с этой историей.
Софья Синицына известна не только благодаря своей актерской карьере, но и благодаря громким отношениям с Павлом Табаковым, сыном Олега Табакова. В 2020 году она родила дочь Мию, но еще до рождения малышки их роман закончился.
Софья с иронией рассказывала о том, как закончились их отношения:
«Кто не знает, Мия названа в честь аэропорта города Майами в США, где я сказала Табакову, что наш курортный романчик закончен», — делилась актриса.
Тем не менее, Павел Табаков продолжает поддерживать связь с дочерью и материально помогает Синицыной. Софья же после рождения дочери активно развивает свою карьеру и, судя по всему, уделяет большое внимание своей личной жизни.