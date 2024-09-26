СОГАЗ наградил компании за лучшие инициативы в сфере заботы о сотрудниках

Posted 26 сентября, 04:00
Published 26 сентября, 04:00
Modified 10 октября, 00:04
Updated 10 октября, 00:04
Подать заявку на Премию могли все предприятия, которые внедряют проекты управления здоровьем и благополучием коллективов и готовы делиться своим опытом.
Всего в этом году на Премию было подано более 50 заявок от компаний из разных отраслей экономики.
Победители были определены по семи номинациям. Отбор победителей в четырех основных номинациях проводился экспертами СОГАЗа в области здоровья и благополучия. По трем номинациям Премии было организовано открыто голосование.
Победители в номинации «Профессиональное здоровье и безопасность» для инициатив, ориентированных на профилактику профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве:
Победители в номинации «Здоровье без границ» для инициатив, ориентированных на профилактику хронических неинфекционных и сезонных заболеваний:
Победители в номинации «Здоровье — стиль жизни» для инициатив, ориентированных на модификацию образа жизни сотрудников и профилактику факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний:
Победители в номинации «Счастье для здоровья» для инициатив, ориентированных на внедрение программ поддержки сотрудников и развития культуры здоровья и благополучия в коллективе:
Победитель в номинации «Стратегическая инициатива», который был выбран профессиональным сообществом:
Победитель в номинации «Вдохновляющая инициатива», выбранный народным голосованием на сайте Премии:
Ознакомиться с проектам, представленными на Премию, можно на сайте премия-согаз.рф.
Церемония награждения прошла на одной из самых технологичных площадок Москвы — в Кибердоме — и собрала более 200 лидеров сообщества ответственного бизнеса. Перед гостями выступили эксперты в области устойчивого здоровья и заботы о сотрудниках.
«Согласно последним исследованиям, компании, которые активно заботятся о здоровье своих сотрудников, не только снижают уровень текучести кадров, но и повышают общую производительность. Поэтому современные страховые решения уже давно вышли за рамки традиционного подхода к медицинскому страхованию. Наша цель — быть партнёром для компаний в создании здоровой рабочей среды. Мы задумали это мероприятие как площадку для открытого, честного и интересного обсуждения внутри сообщества ответственного бизнеса», — отметила исполнительный директор СОГАЗа по личному страхованию Наталья Комарова.
По мнению СОГАЗа, такие мероприятия не только позволяют отметить лучшие практики ответственного бизнеса, но и способствуют обмену опытом и идеями между представителями компаний, которые стремятся к улучшению условий работы и жизни своих сотрудников.