Строительство крупнейшей поликлиники заканчивают в Чулыме Новосибирской области

Posted 26 сентября, 08:16
Published 26 сентября, 08:16
Modified 26 сентября, 08:18
Updated 26 сентября, 08:18
Поликлиника строится в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», по поручению губернатора Андрея Травникова.
Как отметил замминистра строительства региона Дмитрий Тимонов, будущая поликлиника — это действительно масштабный объект, возводимый в 2024 году. Его площадь достигает 5 тысяч квадратов, а обращаться за помощью ежедневно туда смогут 370 жителей района. Работы на объекте уже близятся к финалу. В сентябре здание подключат к теплу.
Медучреждение повысит качество обслуживания пациентов: здесь появится кабинет инфекциониста с отдельным входом, отделение восстановительного лечения и физиотерапии.
В текущем году строительство медицинских учреждений остается одним из основных направлений строительной программы. Помимо поликлиники в Чулыме, планируется возведение таких крупных объектов, как поликлиники в Оби и Краснозерке, а также поликлиники и хирургического корпуса в Колывани.