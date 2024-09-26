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Posted 26 сентября, 08:16

Published 26 сентября, 08:16

Modified 26 сентября, 08:18

Updated 26 сентября, 08:18

Поликлинику достроят в 2024 году

Строительство крупнейшей поликлиники заканчивают в Чулыме Новосибирской области

26 сентября 2024, 08:16
Фото: 1MI
Поликлинику достроят в 2024 году
До конца 2024 года в Чулыме Новосибирской области достроят крупнейший объект здравоохранения — поликлинику ГБУЗ «Чулымская ЦРБ», сообщили в правительстве.

Поликлиника строится в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», по поручению губернатора Андрея Травникова.

Как отметил замминистра строительства региона Дмитрий Тимонов, будущая поликлиника — это действительно масштабный объект, возводимый в 2024 году. Его площадь достигает 5 тысяч квадратов, а обращаться за помощью ежедневно туда смогут 370 жителей района. Работы на объекте уже близятся к финалу. В сентябре здание подключат к теплу.

Медучреждение повысит качество обслуживания пациентов: здесь появится кабинет инфекциониста с отдельным входом, отделение восстановительного лечения и физиотерапии.

В текущем году строительство медицинских учреждений остается одним из основных направлений строительной программы. Помимо поликлиники в Чулыме, планируется возведение таких крупных объектов, как поликлиники в Оби и Краснозерке, а также поликлиники и хирургического корпуса в Колывани.

Фото: nso.ru
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Здравоохранение#Поликлиника#Нацпроект#Чулым
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