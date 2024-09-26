Строительство крупнейшей поликлиники заканчивают в Чулыме Новосибирской области

Как отметил замминистра строительства региона Дмитрий Тимонов, будущая поликлиника — это действительно масштабный объект, возводимый в 2024 году. Его площадь достигает 5 тысяч квадратов, а обращаться за помощью ежедневно туда смогут 370 жителей района. Работы на объекте уже близятся к финалу. В сентябре здание подключат к теплу.