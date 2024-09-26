Третью поликлинику по скандальной концессии сдадут в Новосибирске в 2024 году

Несмотря на сдачу третьей поликлиники в декабре 2024 года, контракт с инвестором, планируют расторгнуть. Четыре поликлиники в рамках ГЧП — концессионного соглашения до сих пор остаются недостроенными. Инвестор брал на себя обязательства по возведению медицинских учреждений и добросовестно их не исполнил.