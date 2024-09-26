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Posted 26 сентября, 07:47

Published 26 сентября, 07:47

Modified 26 сентября, 07:49

Updated 26 сентября, 07:49

Третью по счету поликлинику сдадут в Новосибирске

Третью поликлинику по скандальной концессии сдадут в Новосибирске в 2024 году

26 сентября 2024, 07:47
Фото: atas.info
Третью по счету поликлинику сдадут в Новосибирске
В Новосибирске все-таки планируют сдать третью из шести поликлиник в 2024 году, сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

Несмотря на сдачу третьей поликлиники в декабре 2024 года, контракт с инвестором, планируют расторгнуть. Четыре поликлиники в рамках ГЧП — концессионного соглашения до сих пор остаются недостроенными. Инвестор брал на себя обязательства по возведению медицинских учреждений и добросовестно их не исполнил.

Соглашение было заключено между региональным Минздравом и «Седьмой концессионной компании», которая входит в ГК «ВИС». Договор подписали еще в 2019 году, а поликлиники в разных районах должны были построить в 2022 году. За годы стройки стоимость объектов выросла на десятки миллиардов рублей.

При строительстве шести школ также были проблемы. Объекты не смогли вовремя достроить.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Концессия#Поликлиника#Контракт#ГЧП
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