Третью поликлинику по скандальной концессии сдадут в Новосибирске в 2024 году

Posted 26 сентября, 07:47
Published 26 сентября, 07:47
Modified 26 сентября, 07:49
Updated 26 сентября, 07:49
Несмотря на сдачу третьей поликлиники в декабре 2024 года, контракт с инвестором, планируют расторгнуть. Четыре поликлиники в рамках ГЧП — концессионного соглашения до сих пор остаются недостроенными. Инвестор брал на себя обязательства по возведению медицинских учреждений и добросовестно их не исполнил.
Соглашение было заключено между региональным Минздравом и «Седьмой концессионной компании», которая входит в ГК «ВИС». Договор подписали еще в 2019 году, а поликлиники в разных районах должны были построить в 2022 году. За годы стройки стоимость объектов выросла на десятки миллиардов рублей.
При строительстве шести школ также были проблемы. Объекты не смогли вовремя достроить.