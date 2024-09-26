Туристический налог могут ввести в Новосибирской области

Posted 26 сентября, 04:13
Published 26 сентября, 04:13
Modified 26 сентября, 04:15
Updated 26 сентября, 04:15
С 2025 года в Новосибирской области могут брать туристический налог. Его размер начнет увеличиваться ежегодно.
По проекту постановления, которое предложили депутаты, следует, что изначально с путешественников будут брать 1% налога, в 2026 году — 2%, в 2027 — 3% и по возрастающей.
Одобрят ли проект, пока неизвестно. Такой налог действует в некоторых регионах и местные власти сами принимают решения, вводить его или нет.
Отметим, что налог собирают владельцы гостиниц, санаториев, пансионатов и прочих мест размещений, где останавливаются не местные жители. Примерная стоимость — 100 рублей в сутки, которые идут в казну города. Ранее вскрылись проблемы туризма в Новосибирской области.