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Posted 26 сентября, 04:13

Published 26 сентября, 04:13

Modified 26 сентября, 04:15

Updated 26 сентября, 04:15

Налоги будут включены в стоимость оплаты за гостиницы и отели

Туристический налог могут ввести в Новосибирской области

26 сентября 2024, 04:13
Фото: atas.info
Налоги будут включены в стоимость оплаты за гостиницы и отели
Налог для туристов могут ввести в Новосибирске, соответствующий документ появился на сайте муниципалитета.

С 2025 года в Новосибирской области могут брать туристический налог. Его размер начнет увеличиваться ежегодно.

По проекту постановления, которое предложили депутаты, следует, что изначально с путешественников будут брать 1% налога, в 2026 году — 2%, в 2027 — 3% и по возрастающей.

Одобрят ли проект, пока неизвестно. Такой налог действует в некоторых регионах и местные власти сами принимают решения, вводить его или нет.

Фото: мэрия

Отметим, что налог собирают владельцы гостиниц, санаториев, пансионатов и прочих мест размещений, где останавливаются не местные жители. Примерная стоимость — 100 рублей в сутки, которые идут в казну города. Ранее вскрылись проблемы туризма в Новосибирской области.

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