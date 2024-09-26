В Минздраве назвали сроки открытия нового инфекционного госпиталя под Новосибирском

Posted 26 сентября, 06:12
Published 26 сентября, 06:12
Modified 26 сентября, 06:14
Updated 26 сентября, 06:14
Инфекционный госпиталь в поселке Садовый предположительно, начнет работу в ноябре текущего года. Сейчас идет оформление необходимой разрешительной документации, сообщила главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова. В новые корпуса постепенно будет переведена инфекционная больница № 1, которая сейчас находится в центре города, на улице Семьи Шамшиных.
Современный госпиталь на 504 места построен в рамках государственно-частного партнерства правительства региона и холдинга «К1». По первоначальным планам, больницу должны были сдать в эксплуатацию в конце 2022 года. Позже эти сроки неоднократно переносили, ссылаясь на необходимость корректировки проектно-сметной документации. Последний раз в региональном Минздраве сроком сдачи называли лето 2024 года.
Сметная стоимость строительства возросла с 5 до 16 млрд рублей.