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Posted 26 сентября, 06:12

Published 26 сентября, 06:12

Modified 26 сентября, 06:14

Updated 26 сентября, 06:14

Планировалось, что пациентов больница должна была принимать в конце 2022 года

В Минздраве назвали сроки открытия нового инфекционного госпиталя под Новосибирском

26 сентября 2024, 06:12
Фото: 1MI
Планировалось, что пациентов больница должна была принимать в конце 2022 года
Все строительные работы завершены, сейчас идет оформление документации, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Инфекционный госпиталь в поселке Садовый предположительно, начнет работу в ноябре текущего года. Сейчас идет оформление необходимой разрешительной документации, сообщила главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова. В новые корпуса постепенно будет переведена инфекционная больница № 1, которая сейчас находится в центре города, на улице Семьи Шамшиных.

Современный госпиталь на 504 места построен в рамках государственно-частного партнерства правительства региона и холдинга «К1». По первоначальным планам, больницу должны были сдать в эксплуатацию в конце 2022 года. Позже эти сроки неоднократно переносили, ссылаясь на необходимость корректировки проектно-сметной документации. Последний раз в региональном Минздраве сроком сдачи называли лето 2024 года.

Сметная стоимость строительства возросла с 5 до 16 млрд рублей.

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