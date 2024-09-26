В Новосибирске не смогли назвать дату подачи тепла в дома Первомайского района

Posted 26 сентября, 03:54
Published 26 сентября, 03:54
Modified 26 сентября, 03:56
Updated 26 сентября, 03:56
В многоквартирных домах Первомайского района до сих пор нет тепла. Жители жалуются, что в их квартирах холодно, температура опускается до +14.
При этом усложняет ситуацию и отсутствие горячей воды, информировал народный избранник Андрей Любавский. На вопрос, когда дадут тепло в жилье, глава департамента ЖКХ Дмитрий Зайков внятного ответа дать не смог.
Подключить тепло должны не позднее 30 сентября, а пока новосибирцы должны сидеть с холодными трубами в заморозки как в домах, так и в детсадах.