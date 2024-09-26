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Posted 26 сентября, 03:54

Published 26 сентября, 03:54

Modified 26 сентября, 03:56

Updated 26 сентября, 03:56

Мерзнут даже дети в детсадах

В Новосибирске не смогли назвать дату подачи тепла в дома Первомайского района

26 сентября 2024, 03:54
Фото: Изображение Midjourney
Мерзнут даже дети в детсадах
Жители одного из новосибирских районов до сих пор сидят без тепла: их проблему подняли на сессии Совета депутатов.

В многоквартирных домах Первомайского района до сих пор нет тепла. Жители жалуются, что в их квартирах холодно, температура опускается до +14.

При этом усложняет ситуацию и отсутствие горячей воды, информировал народный избранник Андрей Любавский. На вопрос, когда дадут тепло в жилье, глава департамента ЖКХ Дмитрий Зайков внятного ответа дать не смог.

Подключить тепло должны не позднее 30 сентября, а пока новосибирцы должны сидеть с холодными трубами в заморозки как в домах, так и в детсадах.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Тепло#Отопление#Отопительный сезон#Горячая вода#Дома
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