Вагоны метро массово заменят в Новосибирске — когда ждать обновления

Posted 26 сентября, 03:24
Published 26 сентября, 03:24
Modified 26 сентября, 03:26
Updated 26 сентября, 03:26
Сейчас в Новосибирском метро 26 составов или 104 вагона. До 2031 года заменят 48 вагонов, отработавших свою норму. Их обновят на новые.
В ближайшие два года муниципалитет планирует приобрести 20 вагонов, пишет НГС. Что касается расширения поезда, то этот вопрос будут рассматривать по факту уже приобретенных вагонов.
Сейчас состав состоит из четырех соединенных частей, а планируется увеличить их до пяти. Однако первые купленные 20 вагонов для этих целей не подойдут.
В Новосибирске также планируется продлить Дзержинскую линию метро. На это в бюджете заложено сотни миллионов рублей.