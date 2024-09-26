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Posted 26 сентября, 03:24

Published 26 сентября, 03:24

Modified 26 сентября, 03:26

Updated 26 сентября, 03:26

Вагоны начнут менять в ближайшие годы

Вагоны метро массово заменят в Новосибирске — когда ждать обновления

26 сентября 2024, 03:24
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Вагоны начнут менять в ближайшие годы

В новосибирском метро массово заменят вагоны

В Новосибирске постепенно начнут заменять вагоны метрополитена, сообщили в мэрии.

Сейчас в Новосибирском метро 26 составов или 104 вагона. До 2031 года заменят 48 вагонов, отработавших свою норму. Их обновят на новые.

В ближайшие два года муниципалитет планирует приобрести 20 вагонов, пишет НГС. Что касается расширения поезда, то этот вопрос будут рассматривать по факту уже приобретенных вагонов.

Сейчас состав состоит из четырех соединенных частей, а планируется увеличить их до пяти. Однако первые купленные 20 вагонов для этих целей не подойдут.

В Новосибирске также планируется продлить Дзержинскую линию метро. На это в бюджете заложено сотни миллионов рублей.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Метро#Вагоны#Метрополитен
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