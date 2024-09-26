Вакцину против гриппа разработали новосибирские ученые

Вакцина нацелена победить птичий грипп H5N8. Ее будут испытывать только в 2025 году. Отмечается, что вводить ее станут необычным способом (как будто «выстрелом из пистолета»). Также для других разновидностей гриппа создавались и создаются другие вакцины.