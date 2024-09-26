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Posted 26 сентября, 07:17

Published 26 сентября, 07:17

Modified 26 сентября, 07:19

Updated 26 сентября, 07:19

Вакцина создана

Вакцину против гриппа разработали новосибирские ученые

26 сентября 2024, 07:17
Фото: 1MI
Вакцина создана
Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» создал вакцину против гриппа, о чем сообщили на форуме OpenBio-2024 в Кольцово.

Вакцина нацелена победить птичий грипп H5N8. Ее будут испытывать только в 2025 году. Отмечается, что вводить ее станут необычным способом (как будто «выстрелом из пистолета»). Также для других разновидностей гриппа создавались и создаются другие вакцины.

Известно, что птичий грипп опасен для всех птиц. Четыре года назад были зарегистрированы первые случаи заражения им среди людей — заболели сотрудники птицефабрики. Вакцина поможет в борьбе с этим видом гриппа.

Также ученые спрогнозировали опасную мутацию вируса оспы обезьян. Повлиять на это можно только с помощью темпов вакцинации.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Грипп#Ученые#Вирус#Вектор
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