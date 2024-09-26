Вакцину против гриппа разработали новосибирские ученые

Posted 26 сентября, 07:17
Published 26 сентября, 07:17
Modified 26 сентября, 07:19
Updated 26 сентября, 07:19
Вакцина нацелена победить птичий грипп H5N8. Ее будут испытывать только в 2025 году. Отмечается, что вводить ее станут необычным способом (как будто «выстрелом из пистолета»). Также для других разновидностей гриппа создавались и создаются другие вакцины.
Известно, что птичий грипп опасен для всех птиц. Четыре года назад были зарегистрированы первые случаи заражения им среди людей — заболели сотрудники птицефабрики. Вакцина поможет в борьбе с этим видом гриппа.
Также ученые спрогнозировали опасную мутацию вируса оспы обезьян. Повлиять на это можно только с помощью темпов вакцинации.