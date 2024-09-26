Выселение из квартиры: кому грозит в 2024 году

Незаконная перепланировка квартиры, не согласованная с соответствующими инстанциями, также может привести к потере жилья. Но сначала собственника попросят вернуть все в исходное состояние. Если он не сможет этого сделать, квартиру конфискуют через суд и продадут с торгов.