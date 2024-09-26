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Posted 26 сентября, 19:11

Published 26 сентября, 19:11

Modified 26 сентября, 19:11

Updated 26 сентября, 19:11

Выселение из квартиры: кому грозит в 2024 году

Выселение из квартиры: кому грозит в 2024 году

26 сентября 2024, 19:11
Фото: 1MI
В 2024 году даже собственника могут выселить из квартиры без предоставления другого жилья. Кому может грозить эта неприятность?

Одной из самых распространенных причин является невыплата ипотеки, пишет newia. Если заемщик перестанет вносить платежи по ипотечному кредиту, банк обратится в суд и взыщет долг в судебном порядке. В результате ипотечную квартиру выставят на продажу, а собственник останется без крыши над головой.

Чтобы избежать этой ситуации, необходимо сразу уведомлять банк о возникших финансовых проблемах. В некоторых случаях кредитор может предложить оптимальное решение, предоставить отсрочку или реструктурировать задолженность. Кроме того, при оформлении ипотеки можно застраховать кредит от непогашения в связи с различными жизненными трудностями.

Долги по коммунальным услугам также могут привести к выселению. Управляющая компания взыщет долг через суд, и, если деньги не поступят на ее счет, приставы выселят должника.

Если нет возможности оплачивать коммунальные услуги, следует сразу же договориться с управляющей компанией об индивидуальном графике погашения задолженности.

Незаконная перепланировка квартиры, не согласованная с соответствующими инстанциями, также может привести к потере жилья. Но сначала собственника попросят вернуть все в исходное состояние. Если он не сможет этого сделать, квартиру конфискуют через суд и продадут с торгов.

Кроме того, собственник рискует лишиться квартиры, если использует жилье не по назначению, мешает соседям или не поддерживает квартиру в надлежащем состоянии.

Существуют и другие риски потери недвижимости, такие как займы, неудачное поручительство или претензии других наследников. С учетом этого приятно осознавать, что единственное жилье никогда не будет конфисковано у банкрота.

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