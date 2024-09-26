Выселение из квартиры: кому грозит в 2024 году

Posted 26 сентября, 19:11
Published 26 сентября, 19:11
Modified 26 сентября, 19:11
Updated 26 сентября, 19:11
Одной из самых распространенных причин является невыплата ипотеки, пишет newia. Если заемщик перестанет вносить платежи по ипотечному кредиту, банк обратится в суд и взыщет долг в судебном порядке. В результате ипотечную квартиру выставят на продажу, а собственник останется без крыши над головой.
Чтобы избежать этой ситуации, необходимо сразу уведомлять банк о возникших финансовых проблемах. В некоторых случаях кредитор может предложить оптимальное решение, предоставить отсрочку или реструктурировать задолженность. Кроме того, при оформлении ипотеки можно застраховать кредит от непогашения в связи с различными жизненными трудностями.
Долги по коммунальным услугам также могут привести к выселению. Управляющая компания взыщет долг через суд, и, если деньги не поступят на ее счет, приставы выселят должника.
Если нет возможности оплачивать коммунальные услуги, следует сразу же договориться с управляющей компанией об индивидуальном графике погашения задолженности.
Незаконная перепланировка квартиры, не согласованная с соответствующими инстанциями, также может привести к потере жилья. Но сначала собственника попросят вернуть все в исходное состояние. Если он не сможет этого сделать, квартиру конфискуют через суд и продадут с торгов.
Кроме того, собственник рискует лишиться квартиры, если использует жилье не по назначению, мешает соседям или не поддерживает квартиру в надлежащем состоянии.
Существуют и другие риски потери недвижимости, такие как займы, неудачное поручительство или претензии других наследников. С учетом этого приятно осознавать, что единственное жилье никогда не будет конфисковано у банкрота.